Triệt xóa 2 tụ điểm cá độ bóng đá Euro với số tiền trên 3 tỷ đồng

Dân trí Ngày 12/7, tin từ Công an huyện Nam Trà My, Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa triệt xóa 2 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và ghi số đề tại vùng cao xã Trà Mai, huyện Nam Trà My.

Trước đó, ngày 11/7, Công an huyện Nam Trà My phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh tiến hành triệt xóa 2 tụ điểm đánh bạc tại xã Trà Mai, bắt 19 đối tượng liên quan.

Công an huyện Nam Trà My làm việc với các đối tượng đánh bạc (Ảnh: Công an huyện Nam Trà My).

Tại hiện trường, Công an huyện Nam Trà My đã tiến hành khám xét 4 địa điểm, thu giữ 17 điện thoại di động, 102 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật khác có liên quan.

Bước đầu, lực lượng công an xác định từ ngày 12/6-11/7, nhóm đối tượng trên đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với hình thức ghi số lô đề và cá độ bóng đá với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng.

Công an huyện Nam Trà My cũng thực hiện lệnh giữ người đối với 2 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và ghi số lô đề gồm Hoàng Thế Duy Thanh (SN 1985, trú tại thôn 2 xã Trà Mai, huyện Nam Trà My) và Nguyễn Minh Kiệt (SN 1963, trú tại thôn 1 xã Trà Mai, huyện Nam Trà My).

Ngoài ra, lực lượng công an cũng tạm giữ 17 đối tượng khác có hành vi đánh bạc. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công Bính