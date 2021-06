Triệt phá đường dây sản xuất sách lậu "khủng", thu lời bất chính 50 tỷ đồng

Dân trí Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phối hợp với Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây sản xuất, tiêu thụ sách giả với số lượng lên tới 3 triệu cuốn, thu lợi bất chính 50 tỷ đồng.

Ngày 19/6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an Hà Nội và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Bộ Giáo dục và Đào tạo) triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức quy mô lớn chuyên sản xuất, buôn bán hàng giả là sách giáo khoa tại Công ty Cổ phần In và văn hóa truyền thông Hà Nội và Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phú Hưng Phát (Hà Nội) để tiêu thụ tại các tỉnh, thành phố.

Lực lượng chức năng đã bắt quả tang và đồng loạt triển khai khám xét khẩn cấp tại 19 địa điểm, 2 văn phòng công ty, xưởng in, xưởng gia công và 15 kho hàng nằm rải rác trên địa bàn Hà Nội.

Lực lượng chức năng kiểm tra kho sách lậu.

Kết quả khám xét bước đầu cơ quan chức năng đã thu giữ, niêm phong nhiều đồ vật, tài liệu, phương tiện phạm tội của các đối tượng gồm 3 dây chuyền máy in offset 4 màu và các loại máy cắt, xén, vào keo, vào bìa, gấp tay sách.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ hàng triệu cuốn sách giáo khoa thành phẩm giả, nhiều phương tiện, sổ sách, chứng từ kế toán liên quan đến việc sản xuất, mua bán, tiêu thụ sách giả…

Các đơn vị chức năng đang tiếp tục phân loại sách giáo khoa giả và các tài liệu, đồ vật đã thu giữ, triệu tập một số đối tượng tổ chức, tham gia sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sách giáo khoa giả để làm rõ hành vi phạm tội.

Đây là đường dây sản xuất, tiêu thụ sách giả với số lượng lớn nhất cả nước từ trước tới nay. Để trông giống như thật, các đối tượng trong đường dây này còn sản xuất luôn cả tem giả. Các đối tượng còn liên kết với nhau theo đường dây từ khâu in ấn đến đóng gói, rồi tiêu thụ nhằm khép kín hoạt động. Mỗi một khâu là một doanh nghiệp điều hành.

Lãnh đạo C03 cho biết, do thủ đoạn các đối tượng sản xuất sách giáo khoa giả thường chia nhỏ các khâu, từ khâu in đến khâu tiếp theo gia công, đóng gói, rồi phát hành tiêu thụ nên việc xử lý các đối tượng này rất khó khăn.

Đối tượng tiêu thụ sách giả của đường dây này là một số nhà sách tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc như Sơn La, Hòa Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh… Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, các đối tượng đã sản xuất, tiêu thụ khoảng 3 triệu cuốn sách giả, lợi nhuận thu được từ số sách giả này khoảng 50 tỷ đồng.

Nguyễn Dương