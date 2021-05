Treo thưởng 5 triệu đồng người tố giác công an rởm cướp tài sản

Dân trí Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) vừa công bố hình ảnh trích xuất từ camera về nghi phạm cướp tài sản của người dân trên địa bàn và treo thưởng 5 triệu đồng cho người cung cấp thông tin.

Ngày 31/5, theo thông tin từ công an huyện Con Cuông (Nghệ An), đơn vị này đang truy tìm kẻ giả danh công an để cướp tài sản của người dân trên địa bàn. Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh về nghi phạm cũng được cơ quan chức năng công bố để người dân có thể trình báo khi phát hiện.

Hình ảnh đối tượng bị lực lượng chức năng truy tìm (Ảnh: Trích xuất từ camera an ninh).

Trước đó, vào khoảng 12h15 ngày 29/5, L.Q.T. (SN 2002) và V.V.H. (SN 2004), đều trú tại xã Yên Khê, huyện Con Cuông đang ngồi trong quán ăn trên địa bàn xã thì có một đối tượng khoảng 30-35 tuổi, mặc áo sơ mi bò, quần ngố bò màu xanh, đội mũ lưỡi trai màu vàng be, đi xe Yamaha Exciter màu đen đến trước cửa quán, xưng là công an và đề nghị 2 thanh niên này đi theo.

Sau đó, T. và H. được đối tượng chở ra khu vực bãi tha ma thuộc thôn Tân Lập, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông. Tại đây, 2 thanh niên bị đối tượng tự xưng công an này yêu cầu đưa điện thoại và tiền do liên quan đến một vụ trộm. Đồng thời, đối tượng còn yêu cầu họ mở mật khẩu điện thoại, thoát icloud.

T. và H. nghe theo, đưa cho đối tượng này 1 điện thoại iPhone 6s, 1 điện thoại Oppo và 535.000 đồng tiền mặt. Sau đó, đối tượng chở 2 người quay lại quán rồi bỏ đi.

Một lúc sau, 2 nam thanh niên định thần lại liền đến Công an huyện Con Cuông trình báo.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Con Cuông kêu gọi người dân cung cấp thông tin về đối tượng nghi vấn. Đồng thời treo thưởng 5 triệu đồng cho người dân nào cung cấp thông tin dẫn đến bắt giữ được đối tượng nêu trên.

Nguyễn Tú