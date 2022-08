TPHCM: Băng nhóm cầm gậy xông vào bãi giữ xe đánh người

Ngày 23/8, mạng xã hội chia sẻ clip một nhóm khoảng 20 người hung hăng, cầm gậy gộc, công cụ hỗ trợ xông vào bãi giữ xe đánh người.

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại bãi giữ xe trên đường số 53, phường 14, quận Gò Vấp, TPHCM.

Băng nhóm cầm gậy đánh người trong bãi xe ở TPHCM

Chia sẻ với phóng viên, chị L.T.Đ. (26 tuổi, quê Nghệ An) cho biết, tháng 10/2021, vợ chồng chị thuê mặt bằng của người phụ nữ tên Q. làm bãi giữ ô tô.

Hai bên làm hợp đồng thời hạn 3 năm, giá thuê 25 triệu đồng/tháng và vợ chồng chị Đ. đóng tiền cọc 40 triệu đồng.

Mới đây, người đàn ông xưng chồng bà Q. đến bãi giữ xe đòi lại mặt bằng nhưng không trả tiền cọc nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Trưa 19/8, một nhóm khoảng 20 người cầm gậy gộc, công cụ hỗ trợ đến đe dọa và yêu cầu vợ chồng chị Đ. phải dọn đi. Sau đó, nhóm này dùng cây tấn công làm 2 người thân của chị Đ. bị thương ở vùng chân và hông.

Người thân của chị Đ. (khoanh tròn đỏ) bị nhóm người vây đánh (Ảnh cắt từ clip).

Theo hình ảnh camera ghi lại, nhóm người cầm gậy gộc đi ngoài đường xông vào bãi xe đánh người, dù người thân của chị Đ. giơ hai tay "đầu hàng".

Chị Đ. cho biết, nhóm này tháo luôn cổng sắt và hàng rào bằng tôn, chở đi nơi khác. "Chồng bà Q. đến đòi lại mặt bằng nhưng không thông báo trước và cũng không chịu trả tiền cọc", chị Đ. cho hay.

Vết thương của nạn nhân do bị đánh (Ảnh: Hoàng Thuận).

Đại diện Công an phường 14 cho biết, lúc xảy ra vụ việc, đơn vị đã cử cán bộ xuống bảo vệ hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự và nguyên nhân là do mâu thuẫn trong việc thuê mặt bằng.

Hiện vụ việc tiếp tục làm rõ.