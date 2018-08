Tóm gọn nhóm đối tượng chuyên đi cướp lúc rạng sáng

Hà Tĩnh:

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra

Chiều ngày (31/8), thông tin từ Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Nguyễn Văn Miền (SN 2000), Nguyễn Văn A. (SN 2001), Nguyễn Huy H. (SN 2002) đều trú tại huyện Can Lộc); Phan Văn Quốc (SN 1997), Bùi Huy Quyến (SN 1996) đều trú huyện Đức Thọ, về tội cướp tài sản.

Trước đó, vào tối ngày 4/8/2018, khi Miền, A., Quyến và H. đang ngồi uống rượu tại nhà H. thì H. nói về việc trước đó Quyến đi đánh bạc nên hết tiền. Nghe vậy, A. liền nói nếu muốn có tiền thì đi “chấn” (cướp) và được cả bọn đồng ý.

Đến 3h30 sáng ngày 5/8/2018, sau khi đã là ngà say, A. dùng xe máy chở Miền và Quyến tìm “con mồi” để cướp, nghe vậy H. thủ dao xin đi nhưng cả bọn không cho. Cả nhóm mượn 2 con dao của H. rồi lên đường đi tìm người đi đường để uy hiếp và cướp.

Khi đi đến tỉnh Lộ 15 thuộc xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) thì phát hiện có 1 người đàn ông đi xe máy 1 mình nên A. chặn trước đầu xe cho Miền và Quyết xuống dùng dao uy hiếp cướp của người này 150 nghìn đồng. Khi xuống thuộc xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh nhóm đối tượng này tiếp tục phát hiện và cướp của ông Nguyễn Xuân Đ. (SN 1962, trú tại xã Song Lộc, Can Lộc) 300 nghìn đồng.

Sau đó, các đối tượng lại đi lên gần cây xăng dầu ở tổ dân phố 8, phường Nam Hồng để “tìm mồi” thì phát hiện 1 người đi xe máy 1 mình thì đuổi theo uy hiếp, tuy nhiên người này đã kịp bỏ chạy vào cây xăng gần đó nên cả bọn chạy xe về nhà H. trả lại 2 con dao cho H. và chia nhau tiền.

Hung khí cùng những tang vật liên quan đến các vụ án

Tiếp sau đó, vào rạng sáng ngày 20/8/2018, Miền chở Quốc mang theo dao đi xe đến cầu Hồng Nguyệt thuộc xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh thì phát hiện anh Cao Trọng V. (SN 1991, trú tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) đi xe một mình. Cả nhóm ra tay cướp 100 nghìn đồng thì bị các đồng chí trinh sát Công an thị xã Hồng Lĩnh phát hiện. Miền bị tóm gọn cùng tang vật, còn Quốc đã kịp chạy thoát.

Tại cơ quan điều tra, Miền khai trước đó vào tối ngày 20/8/2018, tại đoạn đường Phan Kính, Miền đã cùng với A. dùng dao uy hiếp và cướp được của anh Trần Văn K. (SN 1991, trú tại thôn Hồng Nguyệt, xã Thuận Lộc) 350 nghìn đồng và cướp thêm được 1 triệu đồng nữa của 1 đôi vợ chồng tại cầu Đò Trai (giáp giữa huyện Đức Thọ và thị xã Hồng Lĩnh.

Sau khi bị bắt giữ, các đối tượng còn khai trước đó còn thực hiện nhiều vụ cướp khác nữa trên các địa bàn huyện Lộc Hà, Thạch Hà và Đức Thọ.

Xuân Sinh