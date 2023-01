Tố giác vụ phá rừng, một người dân bị đánh trọng thương

Ngày 11/1, Công an huyện Bảo Lâm đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Dạo (49 tuổi, ngụ xã Lộc Phú) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào tháng 7/2022, ông Lê Văn Ba (52 tuổi, ngụ tại xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm) phát hiện nhiều cây thông tại khoảnh 6, tiểu khu 438A bị đốn hạ nên đã trình báo UBND xã Lộc Phú và Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm.

Sau đó, ông Ba tới hiện trường những cây thông bị đốn hạ quay phim, chụp hình làm bằng chứng.

Công an huyện Bảo Lâm thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Đức Dạo (Ảnh: CTV).

Trong lúc ghi hình, ông Ba bị 3 người là Nguyễn Đức Dạo, Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Chung Đức tới hành hung, dẫn tới chấn thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Kết quả giám định thương tích lần 2 của Phân viện Pháp y TPHCM (thuộc Viện Pháp y Quốc gia), tỷ lệ tổn thương cơ thể của ông Ba là 12%.

Căn cứ kết quả này, ngày 5/1, Công an huyện Bảo Lâm đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Một nghi can khác tham gia đánh ông Ba bị thương là Nguyễn Chung Đức (25 tuổi, con trai ông nghi can Dạo) cũng đã bị Công an huyện Bảo Lâm khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích ở một vụ án khác.