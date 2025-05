Tìm ra nghi phạm hành hung nữ chủ tiệm cắt tóc ở Nghệ An

Chiều 28/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, Công an xã Xuân Dương (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, đã xác định được danh tính người đàn ông hành hung chị Q.T.Y. tại tiệm cắt tóc trên địa bàn.

Đối tượng được xác định là N.Đ.C. (trú tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên). Công an đang làm rõ động cơ gây án và hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định.

Đối tượng C. tại cơ quan công an (Ảnh: Chương Thanh).

"Chúng tôi đã tìm ra được đối tượng hành hung chị Y. sau khi lần theo các dấu vết, trích xuất camera và tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan", Trưởng Công an xã Xuân Dương thông tin.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, khoảng 15h58 ngày 22/5, chị Q.T.Y. (SN 1991, quê Thanh Hóa, hiện sinh sống tại xã Xuân Dương) bị một người đàn ông lạ mặt xông vào tiệm cắt tóc ở chợ Cồn, liên tục tát, đấm vào mặt và đầu, bóp cổ, rồi rút ra vật nhọn dí vào người.

Sau khi giằng co, chị Y. may mắn chạy thoát ra ngoài và tri hô người dân. Đối tượng nhanh chóng lên xe máy bỏ trốn. Sự việc được camera an ninh ghi lại.

Chị Y. đã trình báo công an và chia sẻ hình ảnh nghi phạm lên mạng xã hội nhờ hỗ trợ nhận diện. Tuy nhiên, việc truy vết ban đầu gặp khó khăn do nghi phạm che kín mặt, hình ảnh camera mờ, không rõ biển số xe.

Sau vụ việc, chị bị chấn thương vùng đầu, nôn mửa, chẩn đoán có dấu hiệu rung lắc não và đang điều trị tại Bệnh viện 115 Nghệ An.