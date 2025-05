Người đàn ông lạ mặt xông vào hành hung nữ chủ tiệm cắt tóc ở Nghệ An

Ngày 23/5, chị Y., chủ tiệm cắt tóc tại chợ Cồn, xã Xuân Dương, huyện Thanh Chương cho biết, mình vừa trải qua một tình huống hoảng loạn khi bị một người đàn ông lạ mặt hành hung ngay trong tiệm của mình.

Theo chị Y., vụ việc xảy ra vào khoảng 15h58 ngày 22/5. Khi chị đang ngồi một mình trong tiệm thì người đàn ông đi xe máy bất ngờ dừng trước cửa, xông vào tiệm rồi lao tới, đấm và tát liên tục vào đầu, mặt chị.

Chị Y. bị người đàn ông lạ mặt hành hung ngay trong quán (Ảnh: Cắt từ camera)

"Anh ta bóp cổ tôi rồi quát "mi xúc phạm bồ tau", sau đó còn cầm một vật nhọn dí về phía tôi. Tôi hoảng loạn, cố gắng giữ bình tĩnh và hỏi lại "bồ anh là ai? Anh là ai?" rồi tìm cách tiếp cận cửa thoát thân", chị Y. nhớ lại.

Sau một lúc giằng co, chị Y. may mắn mở được cửa, chạy thoát ra ngoài và tri hô. Kẻ lạ mặt lập tức rời khỏi hiện trường trên chiếc xe máy Exciter màu xanh.

Vẫn trong trạng thái hoảng loạn sau sự việc, chị Y. cho biết, mình không có mâu thuẫn cá nhân hay xích mích với ai, cũng chưa từng bị đe dọa hay xảy ra xô xát với khách hàng.

Ngay sau khi định thần lại, chị đã đến cơ quan công an trình báo sự việc và cung cấp video từ camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc. Đồng thời, chị Y. cũng đăng tải hình ảnh nghi phạm lên mạng xã hội để mong cộng đồng hỗ trợ truy tìm.

Hình ảnh chị Y. bị lẻ lạ mặt tấn công ngay trong tiệm cắt tóc (Ảnh: Cắt từ clip).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Trưởng Công an xã Xuân Dương, nói: "Hiện, chúng tôi tiếp nhận vụ việc và chị Y. đã lên trình báo. Chị Y. khai báo không quen biết hay có mâu thuẫn gì với đối tượng lạ mặt. Chị khẳng định bản thân không nói xấu ai, cũng không hiểu vì sao lại bị hành hung".

Theo vị Trưởng Công an xã, cơ quan công an đang trích xuất dữ liệu camera an ninh khu vực để truy tìm nghi phạm.