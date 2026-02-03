Tiền "cảm ơn" doanh nghiệp chảy vào túi cựu Trưởng Chi cục Thú y Vùng VI

Chiều 3/2, TAND TPHCM tiếp tục xét xử các bị cáo Bạch Đức Lữu (cựu Trưởng Chi cục Thú y Vùng VI), Trần Trung Nhân (cựu Trưởng Trạm Kiểm dịch động vật Cảng - Bưu điện), Lý Hoài Vũ (cựu Phó Chi cục Thú y Vùng VI) cùng hai đồng phạm về tội Nhận hối lộ.

Bị cáo Bạch Đức Lữu (Ảnh: Xuân Duy).

Tại phần thủ tục, HĐXX cho biết bị cáo Ngô Thị Liên (87 tuổi) có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe và đã thừa nhận hành vi phạm tội trong quá trình điều tra. Ngoài ra, có 4 bị cáo đang bị truy nã gồm: Trần Nguyên Bình, Đỗ Thùy Nhung, Trần Quốc Trung (cựu Giám đốc Công ty Trung Chính) và Đoàn Thị Huyền.

HĐXX nhận định các quyết định tố tụng đã được thực hiện đúng quy định pháp luật; việc vắng mặt các bị cáo không ảnh hưởng đến quá trình xét xử.

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến khi vụ án bị khởi tố (năm 2023), vợ chồng ông Trần Nguyên Bình và Đỗ Thùy Nhung (đang bị truy nã) đã nhập khẩu trái phép 762 lô hàng bột huyết, bột xương, bột thịt xương có nguồn gốc từ động vật nhai lại xuất xứ châu Âu, tổng trị giá hơn 1.800 tỷ đồng.

Để các lô hàng được thông quan, vợ chồng Bình đã móc nối, đưa hối lộ cho một số cán bộ thuộc Chi cục Thú y Vùng VI nhằm được tạo điều kiện trong kiểm dịch, không lấy mẫu, không kiểm tra đầy đủ hồ sơ và thực hiện sai quy trình chuyên môn.

Cụ thể, Bình và Nhung đưa tiền cho Trần Trung Nhân từ 50 đến 150 triệu đồng mỗi tháng, tổng cộng khoảng 2,9 tỷ đồng. Mỗi lô hàng được tạo điều kiện thông quan, Nhân nhận 1-3 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Nhân chia lại cho Bạch Đức Lữu khoảng 40%, Lý Hoài Vũ khoảng 30%, phần còn lại chia cho các kiểm dịch viên trong trạm và giữ lại một phần cho cá nhân. Ngoài ra, Nhân còn nhận tiền từ các doanh nghiệp khác với tổng số khoảng 3 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra, Nhân đã chia cho Bạch Đức Lữu khoảng 1,2 tỷ đồng, Lý Hoài Vũ khoảng 800 triệu đồng; mỗi kiểm dịch viên nhận 5-7 triệu đồng mỗi tháng, tổng cộng khoảng 2,5 tỷ đồng. Nhân cũng sử dụng khoảng 500 triệu đồng để tiếp khách, chi công tác phí và giữ lại khoảng 1 tỷ đồng để sử dụng cá nhân.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Tại tòa, bị cáo Bạch Đức Lữu khai bắt đầu giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Thú y Vùng VI từ năm 2015, có trách nhiệm chung về công tác kiểm dịch, tài chính, tổ chức và Phòng Tổng hợp; ký các giấy tờ kiểm dịch nhập khẩu và giao cấp phó ký tại 5 cửa khẩu.

Bị cáo Lữu cho rằng mình không trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại các trạm kiểm dịch và không biết việc thỏa thuận nhận tiền hàng tháng. Ông khai rằng từ năm 2019, thỉnh thoảng cấp dưới có đưa tiền để bị cáo tiếp khách, "cảm ơn", "bồi dưỡng" ngoài giờ làm việc.

Khi được HĐXX hỏi có biết đây là tiền hối lộ hay không, bị cáo Lữu cho rằng chỉ nhận tiền "cảm ơn", "bồi dưỡng", không biết việc cấp dưới làm sai. Ông khai đã nhận tổng cộng 1,2 tỷ đồng và đã nộp lại toàn bộ để khắc phục hậu quả.

Bị cáo Lý Hoài Vũ khai không biết việc Trần Trung Nhân nhận tiền trực tiếp từ doanh nghiệp. Bị cáo thừa nhận có nhận tiền từ Nhân với tổng số khoảng 800 triệu đồng và không có ý kiến khi nhận. Bị cáo biết đây là tiền doanh nghiệp cảm ơn nhằm tạo điều kiện giải phóng nhanh các lô hàng.

Bị cáo cho rằng đây chỉ là tiền "bồi dưỡng", "cảm ơn" thông thường và không nghĩ là sai phạm; chỉ đến khi làm việc với cơ quan điều tra mới nhận thức được hành vi nhận tiền là vi phạm pháp luật.

Bị cáo Trần Trung Nhân thừa nhận có nhận tiền từ các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Hoàng Sa (Nhung và Bình) và các đại lý hàng hóa. Nhân khai rằng có doanh nghiệp tìm đến chứ không đòi hỏi.

Nhóm bị cáo bị xét xử về tội Buôn lậu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo buộc, phần lớn cho biết chỉ được hưởng lương hàng tháng, không thu lợi bất chính và nộp lại tiền khắc phục hậu quả vụ án.

Phiên tòa tiếp tục xét hỏi và dự kiến kéo dài đến ngày 9/2.