Thưởng "nóng" Ban chuyên án phá vụ giết tài xế xe ôm cướp tài sản

Chiều 20/1, Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức khen thưởng "nóng" lực lượng phá vụ giết người, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Trước đó, ngày 19/1, người dân ở ấp Bửu 2 (xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) phát hiện thi thể nam giới khoảng 40 tuổi trong tư thế nằm úp mặt xuống đất. Trên người nạn nhân có nhiều vết thương nghi bị đâm bằng vật sắc nhọn.

Hiện trường vụ án mạng (Ảnh: CTV).

Nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản, Công an tỉnh Bạc Liêu đã lập Ban chuyên án tiến hành điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng xác định nạn nhân là ông Đ.V.U. (42 tuổi, ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ), làm nghề xe ôm. Nghi phạm là Nguyễn Văn Vũ (23 tuổi, ngụ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu).

Đối tượng Nguyễn Văn Vũ (Ảnh: Công an Bạc Liêu).

Qua điều tra ban đầu, Vũ đi từ bến xe miền Tây (TPHCM) đến bến xe Cần Thơ vào khoảng 20h tối 18/1. Sau đó, Vũ tiếp cận ông U., yêu cầu chở về tỉnh Bạc Liêu.

Khi đến đoạn đê biển thuộc xã Long Điền Đông (huyện Đông Hải), Vũ ra tay sát hại ông U., cướp tài sản rồi bỏ trốn.

Đến gần trưa ngày 20/1, Vũ bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn ở nhà người quen tại huyện Đông Hải.

Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu (giữa) trao khen thưởng cho Ban chuyên án (Ảnh: CTV).

Trong thời gian ngắn, Ban chuyên án đã điều tra, bắt giữ được nghi phạm, Ban giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu quyết định khen "nóng", thưởng 20 triệu đồng.

Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, đã biểu dương tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm của Ban chuyên án. Đồng thời, ông yêu cầu lực lượng công an toàn tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.