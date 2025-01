Thuê 4 ô tô mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài

Ngày 25/1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Thị Hạnh (45 tuổi, ở Vân Đồn, Quảng Ninh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Thị Hạnh (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo công an, từ tháng 3/2023 đến tháng 12/2023, Đinh Thị Hạnh đã thuê 4 ô tô (trị giá hơn 2 tỷ đồng) của anh Đ.V.T và anh N.M.T, cùng trú tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Sau khi thuê xe, Hạnh đã mang đi cầm cố, lấy tiền chi tiêu vào việc cá nhân, đến nay không còn khả năng trả lại 4 ô tô trên.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tạm giam Đinh Thị Hạnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị các cá nhân, tổ chức nào bị Đinh Thị Hạnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn như trên thì trực tiếp đến trình báo tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh.