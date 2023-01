Thực hiện trót lọt 50 vụ lừa đảo bán phụ kiện, ô tô qua mạng xã hội

Chiều 5/1 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đinh Sỹ Nhất (SN 1996, trú tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thời gian gần đây, Công an huyện Vũ Quang phát hiện trong các hội nhóm mua bán xe ô tô trên facebook, xuất hiện các tài khoản "Hạ Nhi" và "Xuân Đức" thường xuyên đăng bài mua bán ô tô cũ và các phụ kiện ô tô, có dấu hiệu phạm tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trên địa bàn huyện Vũ Quang có anh N.Đ.P. (trú tại xã Thọ Điền) bị lừa đảo, chiếm đoạt 10 triệu đồng, nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Đinh Sỹ Nhất tại cơ quan điều tra (Ảnh Công an cung cấp).

Sau một thời gian điều tra, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 30/12/2022, Công an huyện Vũ Quang đã phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an huyện Nam Đàn (Công an tỉnh Nghệ An) tiến hành bắt giữ Đinh Sỹ Nhất - đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo nói trên.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đinh Sỹ Nhất, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ nhiều vật chứng có liên quan.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Đinh Sỹ Nhất khai nhận, từ tháng 4/2022 đến nay, đã sử dụng facebook "ảo" là "Hạ Nhi", "Xuân Đức", sim rác và một số tài khoản ngân hàng để làm công cụ lừa đảo.

Nhất đã sử dụng các tài khoản "ảo" để đăng tải các bài viết mua bán ô tô, phụ tùng ô tô trên các hội nhóm mua bán ô tô của facebook, zalo. Khi có người đặt vấn đề muốn mua bán thì Nhất yêu cầu chuyển tiền cọc từ 2 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền cọc thì lập tức chặn số điện thoại, facebook, zalo để chiếm đoạt tài sản.

Từ tháng 4/2022 đến nay, Đinh Sỹ Nhất đã thực hiện khoảng 50 vụ lừa đảo trên địa bàn cả nước, chiếm đoạt hơn 430 triệu đồng.