Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường đã gây thiệt hại bao nhiêu tiền?

Dân trí Ông Trương Quốc Cường có trách nhiệm là người đứng đầu khi để xảy ra vi phạm trong thẩm định, xét duyệt 2 hồ sơ thuốc H2K Levofloxacin và H2K Ciprofloxacin, gây thiệt hại 50,6 tỷ đồng.

Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra bổ sung vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada với những tội danh: Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Sự việc xảy ra ở nhiều tỉnh, thành phố và Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế.

Cụ thể, cơ quan an ninh điều tra đề nghị Viện Kiểm sát cùng cấp truy tố bị can Nguyễn Minh Hùng - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần VN Pharma; Võ Mạnh Cường - nguyên giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại hàng hải Quốc tế H&C và 8 người khác về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Ông Trương Quốc Cường trước khi bị khởi tố (ảnh: Đỗ Linh).

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố các bị can: Trương Quốc Cường - Thứ trưởng Bộ Y tế, Nguyễn Việt Hùng - nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược Bộ Y tế, Phạm Hồng Châu - nguyên Trưởng phòng Đăng ký thuốc Cục Quản lý dược và Lê Đình Thanh - công chức Cục Hải quan TPHCM - về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Riêng bị can Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Trưởng phòng Quản lý giá thuốc Cục Quản lý Dược - bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo kết luận điều tra, đối với trách nhiệm trong việc thẩm định, xét duyệt, cấp số đăng ký 2 thuốc H2K Levofloxacin, H2K Ciprofloxacin, ngày 5/4/2005, ông Cao Minh Quang (thời điểm đó là Cục trưởng Cục Quản lý dược) ký quyết định số 63 ban hành danh sách chuyên gia thẩm định hồ sơ đăng ký và quy chế hoạt động của chuyên gia thẩm định kèm theo quy chế 63, quy định mỗi nhóm chuyên gia thẩm định có 1 nhóm trưởng phụ trách. Nhưng sau đó, năm 2006-2007, ông Quang không thực hiện quy định này.

Ngày 15/5/2007, Bộ trưởng Bộ Y tế ký quyết định số 1753 ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng xét duyệt thuốc. Ngày 12/6/2007, ông Cao Minh Quang ký ban hành quy trình chuẩn bị hồ sơ đăng ký thuốc để đưa ra thẩm định và xử lý biên bản, không nêu quy định về nhóm trưởng nhóm chuyên gia thẩm định.

Tuy có các văn bản mới ban hành, quy chế 63 của Cục Quản lý dược chưa bị bãi bỏ, nên việc ông Trương Quốc Cường không phân công nhóm trưởng nhóm chuyên gia thời điểm 2009 - 2010 là không đúng quy định nêu tại quy chế 63.

Hồ sơ xin cấp số đăng ký 2 thuốc H2K Levofloxacin và H2K Ciprofloxacin mang nhãn mác Health 2000 không đảm bảo về mặt hồ sơ pháp lý. Chuyên gia thẩm định Tiểu ban pháp chế Nguyễn Thị Thu Thủy đã tự ý thẩm định lại hồ sơ, đề nghị cấp số đăng ký không đúng quy định, trong khi Tiểu ban pháp chế đã đánh giá hồ sơ thuốc không đạt yêu cầu.

Võ Mạnh Cường và Nguyễn Minh Hùng tại phiên tòa giai đoạn 1.

Theo quy định tại quy chế 1753, trách nhiệm kiểm tra, rà soát ý kiến đánh giá của chuyên gia thẩm định được giao cho bà Phạm Hồng Châu - Trưởng phòng Đăng ký thuốc, thư ký Hội đồng xét duyệt và ông Nguyễn Việt Hùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược, Phó Chủ tịch Hội đồng xét duyệt.

Ông Hùng và bà Châu đã thiếu trách nhiệm, không kiểm tra, rà soát biên bản thẩm định nên không phát hiện ra sai phạm của chuyên gia Nguyễn Thị Thu Thủy.

Kết luận giám định của Bộ Y tế xác định trách nhiệm chính là của chuyên gia thẩm định, Trưởng phòng đăng ký thuốc và Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược được chỉ định phó chủ tịch Hội đồng. Các cá nhân đã bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, xử lý về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Riêng ông Trương Quốc Cường, với cương vị thời điểm đó là Cục trưởng Cục Quản lý dược, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng xét duyệt thuốc cũng có phần trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra vi phạm trong thẩm định, xét duyệt 2 hồ sơ thuốc H2K Levofloxacin và H2K Ciprofloxacin, gây thiệt hại 50,6 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, quá trình điều tra, ông Trương Quốc Cường có thái độ hợp tác, thành khẩn khai báo, thừa nhận trách nhiệm là người đứng đầu khi để xảy ra các sai phạm tại Cục Quản lý dược.

Bản thân ông Cường có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình công tác tại Bộ Y tế và được Nhà nước, Chính phủ tặng nhiều huân chương, huy chương và bằng khen, gia đình có công với cách mạng nên cơ quan An ninh điều tra đề nghị cơ quan công tố xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật.

Xuân Duy