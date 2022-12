Thu lượng lớn ma túy tổng hợp trôi dạt dọc bờ biển miền Trung

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an, nửa cuối tháng 11/2022, lực lượng chức năng và ngư dân các tỉnh ven biển miền Trung (từ Quảng Trị đến Bình Thuận) đã liên tiếp phát hiện, vớt được các túi nilon vô chủ chứa ma túy tổng hợp dạng tinh thể trôi dạt trên biển, với tổng khối lượng 58kg.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, đây có thể là số ma túy do tội phạm phi tang trong quá trình di chuyển để đối phó với sự kiểm soát của cơ quan chức năng các nước trong khu vực Biển Đông.

Ngày 16/11, người dân ở thôn Hà Lộc, xã Nam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam trong lúc đi làm biển đã phát hiện một bao tải bên trong có chứa 20 túi nilon, mỗi túi có khối lượng khoảng 1kg, chứa các tinh thể màu trắng, bên ngoài bao bì in dòng chữ tiếng Trung Quốc. Nghi ngờ là ma túy tổng hợp, người dân đã báo lực lượng Biên phòng, Công an địa phương tiếp nhận, giải quyết.

Qua giám định, Công an tỉnh Quảng Nam xác định tinh thể màu trắng chứa trong các túi đều là ma túy tổng hợp. Trước đó, ngày 14/11, Công an xã Hải Long, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận nhận được tin báo của ông Trường Thọ, (54 tuổi, trú tại thôn Đông Hải) về sự việc.

Cụ thể, khoảng 14h30 cùng ngày, khi ông Thọ đang lượm phế liệu tại khu vực biển Gò Tạng, thuộc thôn Phú Long, xã Long Hải thì phát hiện 1 bao tải màu đỏ trôi dạt vào bờ biển. Kiểm tra bên trong bao tải, ông Thọ phát hiện có nhiều túi nhỏ chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy tổng hợp dạng đá, tổng khối lượng 20kg nên đã thông báo và bàn giao cho lực lượng Công an xã.

Bộ đội Biên phòng và lực lượng quân sự xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra các túi ni lông chứa ma túy tổng hợp trôi dạt vào bãi biển. (Ảnh: C04 cung cấp).

Tại TP Đà Nẵng, ngày 21/11, Đồn Biên phòng Non Nước tiếp nhận tin báo của ông Lê Ngọc Tú (48 tuổi, trú tại tổ 34, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn), là nhân viên cứu hộ ở bãi biển, phát hiện tại khu vực bãi tắm Sơn Thủy có 1 gói nilon khối lượng khoảng 1kg, bên trong chứa các tinh thể màu trắng dạng cục, nghi là ma túy tổng hợp. Tiếp đó, từ 16h ngày 21/11 đến sáng ngày 22/11, Đồn Biên phòng Non Nước tiếp tục phát hiện tổng cộng 8kg tinh thể màu trắng như vậy.

Gần đây, ngày 26/11, ngư dân tên Mai Văn Giới (49 tuổi, trú tại thôn 8, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) cũng đến Đồn biên phòng Triệu Vân trình báo vớt được 1 túi nilon trôi dạt trên biển có khối lượng khoảng 1kg, nghi vấn bên trong chứa ma túy tổng hợp.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng xã Triệu Vân đã tuần tra tại bãi biển từ thôn 7 đến thôn 9, xác định thêm 2 gói nilon có chữ nước ngoài, mỗi gói nặng 1kg chứa các tinh thể màu trắng tương tự.

Trước đó một ngày, có 4 ngư dân trú tại thôn Tân Đông An, xã Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đến Đồn biên phòng Hải An trình báo và giao nộp 7 túi nilon, mỗi túi có trọng lượng 1kg, bên trong chứa tinh thể màu trắng cùng dạng.

Như vậy, từ ngày 14/11 đến ngày 26/11, lực lượng chức năng và ngư dân ở các vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Thuận đã phát hiện, thu giữ 58 gói nilon chứa tinh thể rắn màu trắng.

Qua giám định, công an xác định đó đều là ma túy tổng hợp dạng đá (ketamine), với tổng khối lượng 58 kg. Đây là một hiện tượng bất thường, giống như trường hợp người dân tỉnh Kiên Giang vớt được hàng chục kg ma túy tổng hợp, trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 12/2020.