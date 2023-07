Thu giữ hơn 1kg ma túy tại nhà của đôi nam nữ ở Bình Dương

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp Công an TP Thuận An và Công an TP Dĩ An triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 1kg ma túy các loại.

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phát hiện Đỗ Thị Huyên (SN 1986, quê Bình Thuận, tạm trú tại khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An) hoạt động mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy số lượng lớn để cung cấp cho các quán bar, club, karaoke… tại TP Thuận An và TP Dĩ An.

Đinh Đức Liêm và Đỗ Thị Huyên (Ảnh: N.H.).

Chiều 10/7, công an kiểm tra hành chính căn nhà do Huyên thuê tại phường Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An, Bình Dương) phát hiện người phụ nữ này đang bán ma túy cho Đinh Đức Liêm (SN 1988, ngụ thị xã Bến Cát, Bình Dương).

Công an thu giữ hơn 1kg ma túy các loại (Ảnh: N.H.).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Huyên và Liêm, công an thu giữ hơn 1kg ma túy đá, 65 viên nén (thuốc lắc) cùng nhiều tang vật có liên quan.

Đỗ Thị Huyên và Đinh Đức Liêm đều từng có tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy.