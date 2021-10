Thủ đoạn ranh ma của "ông trùm" đường dây tín dụng đen ở Hà Nội

Dân trí Vũ Văn Dũng cho đàn em hưởng 25% lãi suất của mỗi "bát họ", song chỉ trả công khi khách hàng thanh toán toàn bộ cả gốc lẫn lãi. Đàn em của Dũng vì thế dùng mọi thủ đoạn để đòi được tiền.

Ngày 18/10, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) thông tin, đơn vị này vừa khởi tố bị can, tạm giam 5 đối tượng về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Đường dây "tín dụng đen" này do Vũ Văn Dũng (SN 1982, trú tại phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cầm đầu.

Các đối tượng trong đường dây tín dụng đen vừa bị Công an quận Hà Đông triệt phá (Ảnh: Công an Hà Nội).

Trước đó, như tin đã đưa, đêm 12/10, cảnh sát bắt quả tang 4 đối tượng đang xịt sơn vào cửa nhà một người phụ nữ ở phường Quang Trung, gây áp lực để đòi nợ. Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan điều tra đã bắt giữ "ông trùm" Vũ Văn Dũng.

Khám xét nơi ở đối với Vũ Văn Dũng, cơ quan điều tra thu giữ 8 sổ ghi chép khách vay nợ, 6 điện thoại di động, cùng nhiều tài liệu liên quan khác.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, từ cuối năm 2018, Vũ Văn Dũng tổ chức kinh doanh tài chính dưới hình thức cho vay bốc bát họ, từ 5-50 triệu đồng.

Khách vay tiền của Dũng sẽ bị cắt lãi trước. Với bát họ 10 triệu đồng, Dũng cắt lãi 2 triệu đồng, khách phải trả trong vòng 50 ngày, mỗi ngày 200 nghìn đồng (tương ứng lãi suất 146%/năm).

Ổ nhóm "tín dụng đen" của Dũng chủ yếu đăng tin quảng cáo trên mạng xã hội. Khách vay tiền của Dũng do đó cũng trải rộng ở nhiều quận, huyện trên địa bàn Hà Nội. Các đàn em được Dũng phân công đi thu nợ theo từng quận, huyện.

Khi giao dịch, nhóm Dũng yêu cầu người vay phải nói tên, tuổi, địa chỉ và số tiền cần vay để quay video làm bằng chứng và viết giấy vay tiền, làm căn cứ đi đòi nợ.

Trường hợp người vay không trả đúng hạn hoặc không còn khả năng trả nợ, Dũng chỉ đạo đàn em tìm đến gây áp lực bằng cách đổ chất bẩn, chất thải hoặc xịt sơn.

Căn cứ vào lời khai và sổ ghi chép thu giữ được ban đầu, cơ quan điều tra xác định, Dũng đã cho khoảng 300 khách vay với số tiền khoảng 18 tỷ đồng.

Thủ đoạn ranh ma của "ông trùm"

Theo hồ sơ, các đối tượng trong đường dây "tín dụng đen" của Vũ Văn Dũng đều chưa có tiền án, tiền sự. Dũng tổ chức hoạt động phạm tội như mô hình doanh nghiệp, phân công một số đối tượng chuyên khai thác khách hàng, số khác chuyên đi đòi nợ.

Đối tượng Vũ Văn Dũng (Ảnh: Công an Hà Nội).

Vũ Văn Dũng thuê căn hộ chung cư ở quận Đống Đa để cho đàn em tá túc. Hàng ngày, mỗi đàn em của Dũng được phát 50 nghìn đồng tiền xăng xe để đi khai thác khách hàng cũng như đi đòi nợ.

Để kích thích đàn em làm việc, "ông trùm" này có thủ đoạn khá ranh ma. Mỗi đối tượng sẽ được hưởng 25% của lãi suất mỗi "bát họ". Với "bát họ" 10 triệu đồng, người vay bị cắt lãi 2 triệu đồng thì đàn em của Dũng được hưởng 25% của số tiền 2 triệu đồng đó. Tinh quái hơn, Dũng quy định chỉ trả công khi khách hàng thanh toán đủ cả gốc lẫn lãi.

Thỏa thuận về khoản tiền công hậu hĩnh đã "thúc" đám đàn em của Dũng "lao đầu" vào tìm khách hàng. Các đối tượng sẵn sàng cho khách vay nhiều "bát họ" (theo kiểu đáo hạn) để hưởng tiền công. Khoản tiền công 25% trên mỗi "bát họ" được thu hồi toàn bộ vốn đã khiến đàn em của Dũng dùng mọi thủ đoạn để đòi được tiền…

Phúc Lâm