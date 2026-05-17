Mạo danh sư thầy, mua “tích xanh” Facebook để trục lợi tiền công đức

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa phát hiện, xử lý một trường hợp mạo danh sư thầy trên mạng xã hội để trục lợi tiền công đức.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook mang tên “Thích Khai Quảng” có hơn 249.000 lượt theo dõi, gắn dấu xác thực “tích xanh”. Tài khoản này đăng tải nhiều hình ảnh, video của sư thầy Thích Khai Quảng, trụ trì chùa Thạch Long, xã Tân Kỳ, tỉnh Thái Nguyên.

Tuy nhiên, quá trình xác minh cho thấy đây không phải tài khoản chính thức do sư thầy quản lý, có dấu hiệu giả mạo danh tính.

Theo cơ quan chức năng, ngày 1/3, tài khoản trên đăng bài kêu gọi công đức để đúc tượng tại chùa Thạch Long, đồng thời cung cấp số tài khoản ngân hàng để nhận tiền ủng hộ. Kết quả xác minh cho thấy tài khoản nhận tiền không thuộc nhà chùa hay sư thầy Thích Khai Quảng.

Công an xác định người sử dụng trang Facebook giả mạo là Vương Thành Nam, 23 tuổi, trú tại xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình. Tại cơ quan công an, Nam khai đã tạo tài khoản Facebook giả mạo, mua dấu xác thực “tích xanh”, sao chép các nội dung kêu gọi công đức của sư thầy Thích Khai Quảng để thu hút tương tác.

Khi có người liên hệ ủng hộ, Nam cung cấp số tài khoản ngân hàng Vietcombank mang tên mình để nhận tiền rồi chiếm đoạt. Từ ngày 1/3 đến thời điểm bị phát hiện, đối tượng đã chiếm đoạt hàng chục triệu đồng của nhiều bị hại ở các địa phương khác nhau.

Vụ việc đã được chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.