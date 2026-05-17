Khởi tố nhóm nam nữ sử dụng ma túy tại nhà trọ ở Hưng Yên

Ngày 17/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về các tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các bị can gồm: Nguyễn Minh Đức (SN 1990), Phạm Thị Thu (SN 1995), Nguyễn Thanh Tùng (SN 2000), Đặng Ngọc Linh (SN 1998) và Đỗ Thanh Hải (SN 1994).

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Trước đó, vào khoảng 7h30 ngày 8/5, Công an phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên nhận tin báo từ người dân về việc tại nhà trọ của Phạm Thị Thu, trú tại phường Trần Lãm, có một số đối tượng tụ tập, có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Tổ công tác Công an phường Trần Lãm tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất nhà trọ, thời điểm kiểm tra, căn nhà trọ có nhiều nam nữ thanh niên đang tụ tập.

Qua kiểm tra tại phòng ngủ tầng 2, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ nhiều đồ vật, dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy bao gồm đĩa thủy tinh bám dính tinh thể nghi ma túy, thẻ căn cước công dân bám dính tinh thể màu trắng, tờ tiền cuộn tròn cùng các thiết bị hỗ trợ khác.

Đấu tranh khai thác, các đối tượng thừa nhận đã cùng nhau sử dụng trái phép chất ma túy gồm Ketamine và ma túy “kẹo” tại nơi ở của Thu. Số ma túy này được các đối tượng chuẩn bị từ trước và mua thêm để phục vụ cuộc vui.

Trong quá trình sử dụng, nhóm này đã dùng các dụng cụ có sẵn trong phòng để “xào”, chia nhỏ ma túy và thay nhau sử dụng cho đến khi bị lực lượng công an bắt quả tang.

Điều tra mở rộng, công an phường xác định vụ việc trên có sự tham gia của nhiều đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.