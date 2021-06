Thông tin mới vụ clip "chôn sống" nam thanh niên từng rúng động dư luận

Dân trí Bảo, người dùng điện thoại quay lại toàn bộ quá trình "chôn sống" nam thanh niên rúng động mạng xã hội hồi tháng 3/2021, đã bị công an bắt giữ khi đang trốn truy nã tại Tây Nguyên.

Ngày 7/6, Công an huyện Quỳ Hợp, Nghệ An cho biết, cơ quan chức năng đã bắt giữ đối tượng truy nã Lê Đình Bảo (SN 1991, trú tại Đà Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An). Lê Đình Bảo bị truy nã liên quan đến vụ việc "chôn sống nam thanh niên" từng làm rúng động mạng.

Nhóm đối tượng liên quan đến vụ việc tại cơ quan điều tra.

Trước đó, vào ngày 24/3, Lê Đình Bảo cùng với 13 đối tượng khác trú tại thành phố Vinh (Nghệ An) và Hà Tĩnh bắt giữ N.Q.V. (SN 2004, trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Sau đó, nhóm đối tượng ép buộc N.Q.V. cởi bỏ quần áo và dàn cảnh "chôn sống" nam thanh niên này.

Lê Đình Bảo dùng điện thoại cá nhân quay video lại quá trình "chôn sống" nam thanh niên rồi phát tán lên trên mạng xã hội. Sự việc gây thu hút lớn, khiến dư luận phẫn nộ.

Hình ảnh nam thanh niên bị đánh đập rồi "chôn sống".

Vào cuộc điều tra, Công an thành phố Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 9 đối tượng liên quan về hành vi "Bắt, giữ người trái pháp luật". Riêng đối tượng Lê Đình Bảo sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Bảo bị truy nã về tội "Bắt giữ người trái pháp luật" (quy định tại Điều 157, Bộ Luật Hình sự).

Nguồn tin trinh sát của Ban Công an xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp sau đó báo tin Lê Đình Bảo hiện đang lẩn trốn tại các tỉnh Tây Nguyên. Công an huyện Quỳ Hợp đã báo cáo và phối hợp với Phòng PC01 - Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án và cử tổ công tác vào các tỉnh Tây Nguyên để phối hợp truy bắt đối tượng.

Đến ngày 27/5, tổ công tác của Công an xã Châu Quang và Phòng PC01 - Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ thành công Lê Đình Bảo khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu dân cư trên địa bàn thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tổ công tác đã di lý đối tượng Lê Đình Bảo về bàn giao cho Công an thành phố Vinh để phục vụ quá trình điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Phê