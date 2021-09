Thiệt hại hơn 1.100 tỷ đồng tại SADECO được khắc phục như thế nào?

Dân trí Sau khi bị phát hiện sai phạm trong việc bán 9 triệu cổ phần, SADECO đã đàm phán với Nguyễn Kim hủy hợp đồng hợp tác, ngăn chặn thiệt hại 1.103 tỷ đồng và nhóm tham ô đã nộp lại SADECO 6,8 tỷ đồng.

Theo cáo trạng về các sai phạm trong việc bán 9 triệu cổ phần của công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn (SADECO, công ty con của Công ty Tân Thuận IPC - thuộc UBND TPHCM), Viện KSND TPHCM xác định bị can Tề Trí Dũng (nguyên Tổng giám đốc IPC, Chủ tịch HĐQT SADECO), nguyên Phó Bí thư Thành ủy Tất Thành Cang cùng 18 người khác đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1.103 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, trong vụ án này bị can Tề Trí Dũng bị cho là có vai trò chủ chốt, xuyên suốt từ đầu đến cuối khi thực hiện xong việc phát hành cổ phần cho công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nguyễn Kim (công ty Nguyễn Kim).

Ông Tất Thành Cang tại cơ quan điều tra.

Theo điều tra, cuối năm 2016, sau khi mua 5,2 triệu cổ phần SADECO từ Công ty Exim (giá 57.000/cổ phần), công ty Nguyễn Kim đề xuất mua thêm cổ phần để trở thành cổ đông chiến lược của SADECO và cam kết cùng phát triển 2 dự án tại 79B Lý Thường Kiệt (quận Tân Bình) và khu dân cư Rạch Chiếc (hiện là TP Thủ Đức).

Tháng 1/2017, SADECO thuê công ty cổ phần chứng khoán TPHCM (HSC) xác định giá trị doanh nghiệp, xác định mỗi cổ phần là hơn 36.500 đồng. Đến tháng 6/2017, SADECO đã phát hành 9 triệu cổ phần và bán cho Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần.

Nhà chức trách xác định, giá này thấp hơn giá trị thực rất nhiều, do Tề Trí Dũng sử dụng kết quả thẩm định giá của HSC - doanh nghiệp không có chức năng thẩm định, khiến tài sản của SADECO bị đánh giá thấp (trong khi năm 2017 nhà đất tăng giá rất nhiều) gây thiệt hại nghiêm trọng cho SADECO.

Hành vi sai phạm trên của bị can Tề Trí Dũng, Tất Thành Cang cùng các đồng phạm đã gây thất thoát số tiền 1.103 tỷ đồng. Ngoài sai phạm trên, bị can Tề Trí Dũng, Hồ Thị Thanh Phúc (Tổng giám đốc SADECO) cùng đồng phạm còn bị cáo buộc cùng đồng phạm tham ô số tiền 4,7 tỷ đồng.

Sau khi Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp nhận hồ sơ từ Thanh tra TPHCM và tiến hành xác minh, điều tra thì SADECO đã đàm phán với công ty Nguyễn Kim hủy hợp đồng hợp tác đầu tư, ngăn chặn thiệt hại 1.103 tỷ đồng.

Đối với nhóm tội tham ô tài sản, các bị can đã tự nguyện nộp lại số tiền cho SADECO số tiền 6,8 tỷ đồng.

Bà Hồ Thị Thanh Phúc (trái) và Tề Trí Dũng trước khi bị khởi tố.

Theo Viện KSND TPHCM đây là vụ án gây thiệt hại đặc biệt lớn cho tài sản Nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu của Nhà nước, liên quan đến sai phạm ở nhiều lĩnh vực, nhiều hành vi phạm tội khác nhau.

Trong vụ án này, bị can Tất Thành Cang cùng một số bị can khác là người giữ vị trí chủ chốt của TPHCM, công ty SADECO. Các bị can đều là những người có trình độ chuyên môn, có hiểu biết và kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác được phân công nhiệm vụ.

Tuy nhiên, vì những động cơ, mục đích khác nhau, với sự chỉ đạo và quyết định của Tất Thành Cang cùng hàng loạt hành vi sai phạm của các bị can trong việc chuyển nhượng 9 triệu cổ phần cho công ty Nguyễn Kim mà không qua đấu giá, không được tổ chức có chức năng thẩm định giá là trái quy định, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Viện KSND TPHCM ghi nhận cho ông Tất Thành Cang nhiều tình tiết giảm nhẹ như quá trình công tác có nhiều thành tích, được tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương…

Xuân Duy