Thầy giáo thể dục sát hại vợ rồi giấu xác để cưới học sinh

Ngày 8/1/1982, Lynette Dawson - một y tá sinh năm 1948 ở thị trấn Bayview thuộc ngoại ô thành phố Sydney, bang New South Wales, Australia - mất tích một cách bí ẩn sau khi cô nói chuyện với mẹ qua điện thoại. Tuy nhiên, 6 tuần sau đó, chồng cô, thầy giáo Christopher Dawson, mới báo cảnh sát về việc vợ mất tích. Christopher kể rằng Lynette rời khỏi nhà sau khi hai vợ chồng cãi cọ về việc chi tiêu tiền của nữ y tá. Khi nói chuyện với cảnh sát, Christopher tiết lộ Lynette Dawson gia nhập một tổ chức tôn giáo bí ẩn nên rất có thể người phụ nữ 33 tuổi đã từ bỏ chồng và hai con để chuyên tâm theo tôn giáo đó. Vào năm 1983, Christopher làm thủ tục ly hôn Lynette Dawson. Sau đó, anh ta cưới Joanne Curtis, một học sinh cũ của anh ta.

Những hành vi đáng ngờ của thầy giáo thể dục

Lynette Dawson (tên thời con gái là Lynette Simms) yêu nhau khi còn học ở trường phổ thông trung học. Họ kết hôn tại thị trấn Randwich thuộc ngoại ô thành phố Sydney vào năm 1970, khi cả hai người mới 21 tuổi. Hai người có hai con. Từ năm 1972 tới năm 1976, Christopher và em trai song sinh tên Paul chơi bóng bầu dục chuyên nghiệp cho đội Newtown Jets. Kết thúc sự nghiệp chơi bóng bầu dục, cả hai anh em trở thành giáo viên thể dục. Christopher làm việc tại trường phổ thông trung học Cromer ở ngoại ô thành phố Sydney. Cả hai anh em đều vướng bê bối quấy rối tình dục nhiều nữ sinh.

Cựu cầu thủ bóng bầu dục Christopher cùng vợ Lynette Simms và con gái của họ (Ảnh: 9news.com)

Năm 1981, Joanne Curtis, một nữ sinh ở trường Cromer bị người thân ngược đãi, tới nhà Christopher để cư trú lâu dài. Joanne Curtis hỗ trợ chăm sóc hai con của Christopher. Cựu cầu thủ bóng bầu dục đã dụ dỗ Joanne khiến cô bé yêu ông ta và chấp nhận quan hệ tình dục. Tuy nhiên, mãi tới năm 2018, cảnh sát mới phát hiện mối tình ngang trái này. Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, Joanne rời khỏi nhà Christopher.

2 ngày sau khi Lynette mất tích, Christopher đón Joanne về nhà để chung sống. Họ tổ chức đám cưới vào năm 1984. Cảnh sát bang New South Wales không thể tìm ra bất kỳ manh mối nào về sự biến mất của Lynette nên họ xếp hồ sơ vụ án vào kho lưu trữ. Từ năm 2001 tới năm 2003, cơ quan công tố bang New South Wales tiếp tục điều tra vụ việc. Họ nhận định Lynette đã bị sát hại hôm 8/1/1982 hoặc hôm sau và rất có thể Christopher là hung thủ. Tuy nhiên, do thiếu bằng chứng, cơ quan công tố không thể bắt Christopher.

Vào năm 2018, Hedley Thomas, một phóng viên ở Australia, đã sản xuất podcast về vụ mất tích của Lynette Dawson. Phóng viên này khẳng định ông có bằng chứng về việc Christopher giết vợ để cưới nhân tình đáng tuổi cháu. Ngoài ra, Hedley cũng chỉ ra những sai lầm của cảnh sát và cơ quan công tố khiến họ không thể bắt Christopher. Chương trình podcast của Hedley thu hút hàng chục triệu lượt nghe. Sức ép từ dư luận khiến cảnh sát bang New South Wales lật lại hồ sơ vụ án lần thứ hai.

Hung thủ đền tội sau 40 năm

Nhóm điều tra xâu chuỗi những hành vi đáng ngờ của Christopher khi cảnh sát thẩm vấn. Thứ nhất, Christopher đã ngoại tình với nữ sinh Joanne Curtis, nhưng ông ta luôn khẳng định ông ta rất yêu vợ. Thứ hai, Christopher khẳng định vợ vẫn còn sống, nhưng chỉ 2 ngày sau khi vợ mất tích, giáo viên thể dục đã đưa người tình về nhà. Ông ta chỉ có thể đưa Joanne về nhà khi biết chắc vợ sẽ không bao giờ trở về. Thứ ba, Christopher nói rằng Lynette theo một tôn giáo bí mật và đã có kế hoạch rời bỏ chồng, con để phụng sự tôn giáo đó, song những người thân của Lynette khẳng định cô không bao giờ bỏ hai con (khi đó hai đứa con mới 2 và 4 tuổi) và cũng rất yêu chồng. Thứ năm, cựu giáo viên nói rằng Lynette đã gọi điện thoại cho ông ta sau khi cô mất tích, song không đưa ra bằng chứng để chứng minh tình tiết ấy. Cuối cùng, 6 tuần sau khi vợ mất tích, Christopher mới báo cảnh sát.

Cảnh sát càng tin vào nhận định của họ khi họ biết Christopher đã quan hệ tình dục với Joanne vào năm 1981, khi cô vẫn là một nữ sinh trong trường mà ông ta dạy và chưa tới 18 tuổi.

Christopher Dawson (bên phải) cùng luật sư tới tòa án trong quá trình xét xử ông ta vào năm 2022. Vị luật sư dùng một xe đẩy để chở tài liệu phục vụ quá trình biện hộ cho thân chủ 74 tuổi. (Ảnh: skynews.com)

Đương nhiên, Christopher một mực khẳng định ông ta không liên quan tới sự biến mất của Lynette. Nhưng vào tháng 4/2018, cảnh sát đã bắt ông ta với cáo buộc giết vợ và quan hệ tình dục với Joanne Curtis khi cô chưa đủ 18 tuổi. Tòa án đồng ý để cựu giáo viên nộp tiền bảo lãnh để tại ngoại. Vào năm 2020, Christopher ra tòa với 2 tội danh.

Quá trình xét xử diễn ra trong 10 tuần. Trước tòa, Christopher Dawson vẫn khẳng định ông ta vô tội, và thách thức cơ quan công tố đưa ra bằng chứng về việc ông ta giết vợ. Nhóm luật sư bảo vệ bị cáo đưa ra lời khai của một số người dân, theo đó họ đã thấy Lynette ở một nơi khác sau khi cô mất tích. Ngoài ra, nhóm luật sư còn lập luận cảnh sát chưa tìm thấy thi thể Lynette nên không thể nói là cô đã chết.

Công tố viên cung cấp bằng chứng cho thấy, từ tháng 12/1981, Lynette đã muốn ly hôn với chồng sau khi biết Christopher ngoại tình với nữ học trò Joanne Curtis. Nhưng vì vẫn muốn Christopher quay về với gia đình nên cô chưa thực hiện thủ tục ly hôn. Vào ngày 1/1/1982 hoặc ngày 2/1/1982, Joanne Curtis liên lạc với Christopher hàng ngày khi cô đang cắm trại với bạn bè. Tới ngày 8/1/1982, Lynette biến mất.

Bồi thẩm đoàn tin rằng Christopher muốn sát hại Lynette để cưới Joanne Curtis. Ông ta gạt bỏ ý tưởng ly hôn vợ vì biết họ sẽ phải chia tài sản. Bằng cách đoạt mạng Lynette, cựu giáo viên vừa loại bỏ vợ, vừa không phải chia tài sản. Họ kết luận bị cáo 74 tuổi phạm tội Giết người. Ngày 2/12/2022, tòa tuyên bị cáo án tù 24 năm, với cơ hội ân xá sau 18 năm. Người thân của Lynette kêu gọi Christopher chỉ nơi ông ta giấu xác vợ, song Christopher không đáp ứng nguyện vọng của họ.