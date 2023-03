Thanh niên lừa quan hệ đồng giới rồi chiếm đoạt tài sản

Ngày 31/3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Công an thành phố Uông Bí vừa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Dương An (sinh năm 2003, ở thành phố Uông Bí) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cưỡng đoạt tài sản.

Theo cảnh sát, An sử dụng nhóm chát trên mạng xã hội để nhắn tin với những người đồng tính, với mục đích chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình sử dụng ứng dụng, An đã nói chuyện và kết bạn Zalo với tài khoản "Hoang Tu H" do anh N.T.H. là chủ tài khoản.

An tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi nhắn tin thỏa thuận về quan hệ tình dục đồng giới, đến khoảng 19h ngày 27/3, anh N.T.H. điều khiển xe ô tô đến điểm đã hẹn, còn An đi xe máy tới chỗ hẹn và lên xe của anh N.T.H.

Tiếp đó, An mượn điện thoại của anh H., lấy lý do xem phim để tạo cảm hứng. Sau khi mượn điện thoại, An nói với H. ra xe lấy đồ rồi điều khiển xe máy của mình bỏ đi.

Cơ quan công an cho hay, sau khi lấy được điện thoại của anh H., An yêu cầu nạn nhân đưa 6 triệu đồng mới trả lại điện thoại, nếu không, An sẽ đưa những ảnh nhạy cảm của anh H. lên mạng xã hội.

Đến 11h ngày 28/3, khi An đang nhận tiền của anh H. trên địa bàn TP Uông Bí thì bị công an bắt giữ.