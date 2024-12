Thanh niên dùng dao khống chế, cướp tài sản của người đi bộ ở Bình Dương

Ngày 19/12, Công an TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, đang tạm giữ Nguyễn Bá Hải (SN 1994, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo Công an TP Tân Uyên, do không có tiền chi tiêu, Nguyễn Bá Hải đã điều khiển xe máy từ phòng trọ ở TP Thuận An đến khu vực đường vắng người tại phường Vĩnh Tân, TP Tân Uyên, với ý định cướp tài sản của người đi đường.

Nguyễn Bá Hải cùng chiếc xe mang đi gây án (Ảnh: Công an cung cấp).

Khoảng 19h30 ngày 16/12, Hải phát hiện một người phụ nữ đang đi bộ trên đường vắng ở phường Vĩnh Tân nên đã áp sát, dùng dao bấm khống chế và cướp chiếc điện thoại di động của người phụ nữ này rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an TP Tân Uyên đang thực hiện tuần tra theo kế hoạch ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT trước, trong và sau tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 gần đó đã nhanh chóng phối hợp lực lượng bảo vệ khu công nghiệp, triển khai lực lượng truy bắt thành công Hải sau 30 phút gây án.