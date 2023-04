Thanh niên đập phá chánh điện, định châm lửa đốt chùa

Chiều 14/4, UBND xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa xác nhận, nam thanh niên chưa rõ danh tính có hành vi hủy hoại tài sản, xâm phạm nơi thờ tự đã bị bắt giữ. Công an xã đang làm rõ nguyên nhân để xử lý.

Khoảng 14h cùng ngày, thanh niên trên 30 tuổi, mặc quần jean, đi dép nhựa, cởi trần, biểu hiện không bình thường đi bộ từ đường nhựa vào khu vực cổng chùa Long Nguyên rồi dừng lại đây khá lâu.

Hơn 10 phút sau, đối tượng đi thật nhanh vào chánh điện, bắt đầu có hành vi la lối, quậy phá, sau đó lao vào đập nhiều tài sản, vật thờ cúng, cổ vật ở khu vực này như Kinh, tượng Phật...

Không dừng lại, đối tượng còn bật lửa định đốt các đồ vật này. Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng tiếp cận, quật ngã đối tượng, ngăn chặn hành động phá hoại.

Chùa Long Nguyên nơi xảy ra sự việc.

Công an xã Đức Lập Hạ đưa đối tượng về trụ sở để làm rõ hành vi hủy hoại tài sản và xâm phạm nơi thờ tự. Tuy nhiên, do đối tượng còn có biểu hiện lạ và không có giấy tờ tùy thân nên công an đang kiểm tra xem có dương tính với chất kích thích hay không.