Tên trộm "nhí" đột nhập nhà dân lấy heo đất vì thiếu tiền chơi game

Ngày 16/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã chuyển hồ sơ, tài liệu của 4 đối tượng cho Công an phường Ngũ Hành Sơn để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng gồm: L.P.N. (14 tuổi), Lê Nguyễn Đông Q. (18 tuổi), L.N.Đ.G. (15 tuổi) và Nguyễn Phú C. (18 tuổi), cùng trú tại Đà Nẵng.

Bốn đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo cơ quan công an, khoảng 7h30 ngày 11/8, chị N.T.T. (SN 1998, trú đường Tôn Thất Thiệp, phường Ngũ Hành Sơn) trình báo bị mất một con heo đất, bên trong có khoảng 200 triệu đồng.

Qua điều tra, đến ngày 12/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng xác định N., Q., G. và C. là những người liên quan nên triệu tập về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

N. khai nhận khoảng 0h30 ngày 11/8, đối tượng cùng cả nhóm đến chơi game tại một quán Internet trên đường Châu Thị Vĩnh Tế (phường Ngũ Hành Sơn). Sau khi chơi hết tiền, N. rời quán đi bộ qua nhiều tuyến đường tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản.

Đến khoảng 1h cùng ngày, khi đi ngang nhà chị T., phát hiện cửa không khóa, N. lẻn vào nhà, lên phòng ngủ tầng 2 lấy trộm một con heo đất rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Quay lại quán Internet, N. mang con heo đất vào nhà vệ sinh đếm được 180 triệu đồng. Sau đó, cả nhóm đón xe đến một khách sạn nghỉ.

Từ số tiền trộm được, N. chia cho Q. 1 triệu đồng, G. 1,5 triệu đồng; mua 2 xe máy tổng trị giá 78 triệu đồng, một điện thoại iPhone giá 18,5 triệu đồng. Số tiền còn lại N. dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Quá trình điều tra, lực lượng công an đã thu giữ gần 40 triệu đồng tiền mặt, 2 xe máy và 3 điện thoại iPhone để phục vụ công tác điều tra.