Tên cướp đâm chủ quán 20 nhát dao để cướp xe máy

Ngày 26/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Thạnh (Long An) đang tạm giữ Huỳnh Minh Trí (31 tuổi, ngụ thị xã Kiến Tường, Long An) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là chủ quán ăn ở huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.

Trí bị công an bắt sau 2 giờ gây án (Ảnh: Huyền My).

Khoảng 15h20 ngày 25/1, Công an huyện Tân Thạnh nhận tin báo về việc bà N.T.P. (47 tuổi), chủ quán ăn tại khu phố 5, thị trấn Tân Thạnh bị một người đàn ông cầm dao đâm nhiều nhát, cướp xe máy khi trong cốp có nhiều vàng, điện thoại.

Vào cuộc điều tra, công an xác định sau khi gây án, hung thủ đã chạy về hướng tỉnh Đồng Tháp, An Giang nên nhờ công an các địa phương hỗ trợ.

Đến 17h10 cùng ngày, cảnh sát bắt được nghi phạm tại khu vực TP Long Xuyên (An Giang). Người này được xác định là Huỳnh Minh Trí. Tại cơ quan điều tra, ông ta khai nhận hành vi phạm tội.

Trí khai, 6h ngày 25/1, ông ta xin đi nhờ xe đầu kéo từ thị xã Kiến Tường lên thị trấn Tân Thạnh, rồi đi bộ vào quán ăn Lưu Luyến 2 mua nước uống, nằm ngủ.

Quán ăn ở huyện Tân Thạnh xảy ra vụ án (Ảnh: Huyền My).

Đến 15h10, Trí xin tiền nữ chủ quán nhưng không được nên cầm dao mang sẵn trên người đâm nạn nhân gục tại chỗ, cướp xe.

Công an xác định, nạn nhân bị Trí đâm 20 nhát ở khắp người. Nạn nhân đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.