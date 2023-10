Tên cướp bị bắt giữ từ thông tin của tài xế Grab

Ngày 8/10, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đang tạm giữ Võ Minh Tiến (30 tuổi, trú quận Liên Chiểu) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Võ Minh Tiến tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó, khoảng 13h25 ngày 7/10, ông C. (50 tuổi) đang dọn dẹp dưới bếp thì nghe con hô hoán bị một người xông vào nhà cướp điện thoại. Lúc này, ông C thấy một nam thanh niên bỏ chạy lên xe máy và tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an quận Thanh Khê trích xuất camera, phát hiện nghi phạm là một nam thanh niên có dáng người ốm, đội mũ bảo hiểm màu xanh, mặc áo xám, quần jean. Đáng chú ý, nghi phạm này được một tài xế mặc quần áo Grab chở.

Tang vật của vụ việc (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trong khi công an đang điều tra, chiều cùng ngày (7/10), anh L.Đ.H (25 tuổi, quê Hà Tĩnh) đến công an trình báo có chở một nam thanh niên nghi vấn cướp giật tài sản từ tuyến đường Kinh Dương Vương (phường Hòa Minh) đến đường Trần Cao Vân (nơi xảy ra vụ cướp).

Từ các dữ liệu có được, công an xác định đối tượng nghi vấn Võ Minh Tiến. Công an đã tiến hành mật phục, bắt giữ Tiến đang trốn trong phòng, thu hồi tang vật là điện thoại Iphone 7 Plus.