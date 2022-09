Tề Trí Dũng lĩnh thêm 12 năm tù

Sau 2 ngày xét xử, chiều 20/9, TAND TPHCM đã tuyên bị cáo Tề Trí Dũng (cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận - IPC) 12 năm tù về tội Vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cùng tội danh trên, 6 đồng phạm của ông Dũng bị tòa tuyên mức án từ 3 năm tù treo đến 5 năm tù.

Ông Tề Trí Dũng tiếp tục lãnh án (Ảnh: Hải Long).

Trong phần xét hỏi, bị cáo Tề Trí Dũng thừa nhận hành vi sai phạm đúng như cáo trạng truy tố.

Năm 2016, trước khi quyết định bán nền đất, Hội đồng thành viên IPC có quyết định thuê công ty thẩm định giá, nhưng Dũng không nhớ có ra nghị quyết hay không. Mục đích thẩm định giá là xác định giá thị trường của các nền đất này nhằm phục vụ nhu cầu chuyển nhượng thu hồi vốn.

Bị cáo sau đó đã chỉ đạo cho Phòng Phát triển kinh doanh IPC (do Hồ Thị Thanh Phúc làm Trưởng phòng) thực hiện, nên không biết công ty nào thẩm định và chi tiết việc triển khai thẩm định giá ra sao.

Bên cạnh đó, bị cáo Dũng cũng xin chịu trách nhiệm về những hành vi sai phạm của mình dẫn đến Nhà nước bị thất thoát tài sản.

Các bị cáo còn lại trong vụ án thừa nhận hành vi như cáo trạng quy kết, không được hưởng lợi nên đề nghị tòa xem xét vai trò của mình, để có mức án tương xứng.

Sau khi nghị án, hội đồng xét xử (HĐXX) cho rằng cáo trạng quy kết bị cáo Tề Trí Dũng và đồng phạm là đúng người, đúng tội, không oan sai. Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây thất thoát tài sản của Nhà nước.

HĐXX xác định các bị cáo là những người có trình độ, hiểu biết pháp luật nhưng vì mục đích cá nhân nên thực hiện hành vi phạm tội, làm ảnh hưởng uy tín của cơ quan nhà nước... nên cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, tòa cũng ghi nhận bị cáo Dũng và đồng phạm có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, khắc phục phần hậu quả vụ án…

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: X.D).

Theo nội dung vụ án, năm 1997, UBND TPHCM có quyết định giao Công ty Đầu tư và Xây dựng Bình Chánh làm chủ đầu tư dự án khu tái định cư An Phú Tây, huyện Bình Chánh, với tổng diện tích 47ha để phục vụ tái định cư cho người dân bị giải tỏa xây dựng tuyến đường Bắc Nhà Bè - Nam Bình Chánh và cụm đô thị D, E khu đô thị Nam Sài Gòn.

Ngày 23/4/2001, UBND TPHCM chuyển giao dự án An Phú Tây cho Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) làm chủ đầu tư thay cho Công ty Đầu tư và Xây dựng Bình Chánh. Tháng 9/2006, Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) có văn bản đề nghị Ban quản lý khu Nam bố trí nền đất tái định cư để Công ty IPC phục vụ tái định cư cho người dân, nhưng do không còn đủ nền đất nên Ban quản lý khu Nam đề nghị Công ty IPC liên hệ Công ty SADECO để mua lại nền nhà mà Công ty SADECO đang dùng để kinh doanh tại dự án An Phú Tây.

Sau đó SADECO đã bán cho IPC 25.083m2 đất nền nhà (151 nền) thuộc phần diện tích kinh doanh với giá 6,6 triệu đồng/m2 và 17.932m2 đất xây dựng khu chung cư R1 với đơn giá: 2,75 triệu đồng/m2, thành tiền 49,313 tỷ đồng.

Trong quá trình chuyển nhượng, Tề Trí Dũng và đồng phạm đã có nhiều sai phạm gây thiệt hại cho Nhà nước 127,6 tỷ đồng.