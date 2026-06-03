Tây Ninh phá đường dây cá cược đá gà trên 80 tỷ đồng

Ngày 3/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh, đang điều tra hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của một nhóm đối tượng tham gia cá cược đá gà qua mạng, với tổng số tiền giao dịch được xác định khoảng 80 tỷ đồng.

Qua nắm tình hình, lực lượng trinh sát phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức cho nhiều người tham gia cá cược các trận đá gà trực tuyến. Nhóm này hoạt động tinh vi, có sự phân công vai trò cụ thể giữa người tổ chức và người tham gia đánh bạc.

Nhóm hoạt động cá cược đá gà bị công an bắt giữ (Ảnh: M.H.).

Nhận định đây là tụ điểm cờ bạc quy mô lớn, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa.

Sau thời gian theo dõi, thu thập chứng cứ, ngày 31/5, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Tây Ninh, đồng loạt kiểm tra một địa điểm tại ấp Rừng Sến, xã Đức Lập.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 7 người tham gia cá cược đá gà được phát trực tiếp trên các website. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định địa điểm này do Lê Văn Ngộ (40 tuổi, ngụ xã Đức Lập) cùng một số người tổ chức.

Những người này sử dụng thiết bị điện tử kết nối Internet để theo dõi các trận đá gà trực tuyến, nhận cược và tổ chức cho người chơi đặt tiền cá cược.

Các thiết bị phục vụ đường dây cá cược đá gà qua mạng (Ảnh: M.H.).

Khám xét hiện trường, công an thu giữ một máy tính xách tay, một tivi, nhiều tài liệu ghi chép nội dung cá cược cùng các phương tiện liên quan. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tạm giữ hơn 60 triệu đồng được xác định là tiền dùng để đánh bạc tại thời điểm bắt quả tang.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, chỉ trong tháng 5, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để cá cược khoảng 80 tỷ đồng. Cơ quan công an nhận định đây là đường dây đánh bạc quy mô, hoạt động chuyên nghiệp.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh, tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.