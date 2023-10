Tạt máu heo vào nhà người dân ở TPHCM, hai thanh niên phải đi lau chùi

Ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Đặng Quang Huy (24 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) và Nguyễn Trung Quốc Thắng (22 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) về hành vi Ném chất bẩn vào nhà ở người khác.

Huy và Thắng tại trụ sở công an (Ảnh: Lam Giang).

Theo điều tra, Phạm Văn Trường (38 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) vay của Huy 2,7 tỷ đồng với lãi suất 4-5%/tháng. Sau khi trả cả gốc lẫn lãi một thời gian, tháng 4, Trường ngừng trả và né tránh Huy.

Thấy Trường không trả nợ, Huy nhờ nhân viên là Nguyễn Trung Quốc Thắng (22 tuổi, ngụ qận Bình Thạnh) đến nhà Trường để tạt máu heo gây áp lực để Trường trả nợ.

Ngày 2/10, Thắng chạy xe máy mang theo 1 chai nhựa đựng máu heo đến nhà Trường tạt vào cửa rồi bỏ đi. Sau đó, Huy hỏi Trường về khoản tiền nợ giải quyết thế nào, Trường trả lời chưa có khả năng trả và thách thức Huy. Tiếp đó, Huy tiếp tục nhờ Thắng dùng máu heo đến tạt vào người thân nhà Trường.

Sáng 3/10, trong lúc vợ Trường đang chở 2 con gái đi học, Thắng chạy xe máy đi theo sau đó dùng máu heo tạt vào vợ con Trường rồi bỏ đi.

Cả hai bị công an buộc đi lau chùi chất bẩn đã tạt (Ảnh: Lam Giang).

Ngày 10/10, Thắng và một số nhân viên của Huy đến nhà tìm Trường thì bị công an mời về trụ sở làm việc. Huy cũng bị công an mời lên làm việc ngay sau đó. Tại trụ sở công an, Huy khai thuê Thắng với giá 200.000 đồng cho mỗi lần tạt, nhằm gây áp lực để Trường sớm trả tiền.

Qua kiểm tra nhanh, công an cũng phát hiện Thắng dương tính với ma túy. Công an buộc Huy, Thắng đến nhà Trường để lau chùi, rửa những vết bẩn đã tạt.