Tăng mức phạt gấp đôi với hành vi ngoại tình

Theo Nghị định 109/2026/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 18/5), quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình đã nâng mức xử phạt đối với hành vi vi phạm chế độ một vợ, một chồng.

Cụ thể, mức phạt tiền được điều chỉnh tăng 3-5 triệu đồng (theo Nghị định 82/2020/NĐ-CP trước đây) lên 5-10 triệu đồng đối với các hành vi đang có vợ hoặc chồng mà kết hôn với người khác; chưa có vợ hoặc chồng nhưng kết hôn với người mà mình biết rõ đang có gia đình; đang có vợ hoặc chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác; hoặc chưa có gia đình nhưng chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ đang có vợ hoặc chồng.

Như vậy, đối với hành vi ngoại tình với người đã có gia đình, cả hai bên đều có thể bị xử phạt hành chính với mức tối đa lên đến 10 triệu đồng mỗi người.

Trao đổi với phóng viên, luật sư Trần Duy Huy (Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai) nhận định việc tăng mức phạt là động thái tích cực, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Theo ông, mức phạt 3-5 triệu đồng trước đây không còn đủ sức răn đe đối với các hành vi xâm phạm trực tiếp đến hạnh phúc gia đình. Việc nâng mức phạt lên 10 triệu đồng thể hiện sự quyết liệt của cơ quan quản lý Nhà nước trong việc bảo vệ tính tôn nghiêm của chế độ hôn nhân một vợ, một chồng, đồng thời giữ gìn các giá trị đạo đức cốt lõi của xã hội.

Bên cạnh đó, luật sư cũng nhấn mạnh mức 10 triệu đồng chỉ là chế tài hành chính. Trong trường hợp hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, như làm đổ vỡ hôn nhân hoặc dẫn đến những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 182 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt lên đến 3 năm tù.

Phân tích sâu hơn về tác động xã hội, luật sư Huy cho rằng việc tăng mức xử phạt không chỉ mang tính răn đe mà còn góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật hình sự phát sinh từ mâu thuẫn gia đình. Quy định này được ví như một “van xả áp lực” tâm lý, giúp người bị xâm phạm quyền lợi cảm thấy được pháp luật bảo vệ, từ đó hạn chế các hành vi tiêu cực như đánh ghen hoặc giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Theo ông Huy, quy định mới vừa siết chặt kỷ cương trong chế độ hôn nhân một vợ, một chồng, vừa góp phần kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm phát sinh từ những mâu thuẫn tình cảm trong xã hội.