Tạm giữ tài xế tông hàng loạt phương tiện khiến thiếu nữ 17 tuổi chết não

Ngày 7/6, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Tuấn Anh (30 tuổi, ngụ phường Bình Hòa, TP Thuận An, Bình Dương). Tuấn Anh là người điều khiển ô tô 5 chỗ tông hàng loạt phương tiện vào chiều 6/6 trên đường ĐT743C, phường Bình Hòa.

Khoảnh khắc Vũ Tuấn Anh điều khiển xe gây tai nạn (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo Công an TP Thuận An, Vũ Tuấn Anh có hành vi điều khiển ô tô 5 chỗ không chú ý quan sát, không giảm tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện đi liền phía trước, gây hậu quả nghiêm trọng khiến 4 người bị thương, trong đó có thiếu nữ 17 tuổi đang chết não.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: A.H.).

Trước đó Dân trí đưa tin, Vũ Tuấn Anh điều khiển ô tô lưu thông trên đường ĐT743C, đến đoạn đường ngã ba Cửu Long thuộc khu phố Đồng An 3, phường Bình Hòa, đã đâm vào 5 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ đi cùng chiều phía trước.

Sau đó ô tô tiếp tục lao nhanh về phía trước tông vào ô tô tải, 2 xe máy và 1 ô tô khác.

Ô tô tông hàng loạt phương tiện ở Bình Dương

Tai nạn khiến 4 người bị thương, trong đó có một thiếu nữ 17 tuổi ngồi sau xe máy của mẹ bị thương nặng, bị chết não, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Qua kiểm tra nhanh, tài xế Anh có nồng độ cồn trong hơi thở và âm tính với ma túy.