Tạm giữ người đàn ông cho 4 học sinh vay nặng lãi

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát hình sự của đơn vị này đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đỗ Ngọc Ninh, 43 tuổi, trú tại phường Yên Tử, để điều tra hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Nghi phạm Đỗ Ngọc Ninh thời điểm bị tạm giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, qua nắm tình hình địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện Ninh có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu và đưa người này vào diện theo dõi để làm rõ phương thức hoạt động.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 4/2025 đến tháng 4 năm nay, Ninh đã cho 4 học sinh vay tiền dưới hình thức “lãi nằm”, với mức lãi từ 3.000 đến 5.000 đồng mỗi triệu đồng một ngày.

Cơ quan công an xác định đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết và nhu cầu tài chính của các em để cho vay nhanh, không cần thủ tục nhưng áp dụng lãi suất cao, buộc người vay phải trả lãi hằng ngày.

Khi các em chậm trả, Ninh bị cho là đã gây áp lực, đe dọa, ảnh hưởng đến tâm lý và việc học tập của các học sinh. Qua xác minh, cơ quan công an xác định số tiền thu lợi bất chính của đối tượng lên đến hàng chục triệu đồng.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.