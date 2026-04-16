Thỏa thuận vay tiền tại quán cà phê, thu lãi suất gấp 26 lần quy định

Ngày 16/4, Công an thành phố Huế thông tin, các đơn vị chức năng đã khởi tố 2 đối tượng Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1991, trú tại tỉnh Ninh Bình) và Phạm Huỳnh Thanh Trúc (SN 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Facebook khác nhau, thường xuyên đăng tải bài viết quảng cáo cho vay tiền trả góp theo ngày trên các hội, nhóm tại địa bàn thành phố Huế.

Hai đối tượng Nguyễn Ngọc Tuấn và Phạm Huỳnh Thanh Trúc tại thời điểm bị khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).

Các đối tượng sử dụng ứng dụng Zalo để liên hệ, sau đó hẹn gặp trực tiếp người có nhu cầu tại quán cà phê để chốt thỏa thuận về số tiền cần vay, lãi suất và phương thức trả góp.

Theo điều tra của cơ quan công an, với khách lần đầu, các đối tượng thu phí hồ sơ 15% trên tổng số tiền cho vay (trừ trực tiếp vào tiền giải ngân). Mức phí được giảm xuống còn 10% cho các lần vay sau.

Hàng ngày, người vay phải chuyển tiền góp vào tài khoản ngân hàng do các đối tượng chỉ định. Trường hợp chậm trả, các đối tượng liên tục nhắn tin, gọi điện đe dọa, gây áp lực buộc người vay phải thanh toán. Đáng chú ý, có trường hợp bị nhóm đối tượng áp lãi suất lên đến hơn 530%/năm, vượt gấp 26 lần mức lãi suất tối đa theo quy định.