Tạm giữ nam thanh niên lái ô tô hất bà cụ lên nắp capo rồi bỏ chạy

Dân trí Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang đang tạm giữ Trịnh Quang Tùng để điều tra, làm rõ hành vi lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi lái xe hất văng bà C. lên nắp capo, Tùng đã lái xe bỏ chạy (Ảnh cắt từ clip).

Ngày 7/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông, công an tỉnh này đang tạm giữ Trịnh Quang Tùng (sinh năm 1993, trú tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) và xe ô tô biển kiểm soát 22A-089.38 do Tùng điều khiển để điều tra làm rõ việc nam thanh niên này gây tai nạn rồi lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trước đó, khoảng 11h55 ngày 5/9, tại km 189+950 Quốc lộ 37, đoạn qua thôn Hưng Thịnh, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô 22A-089.38 (đi theo hướng Thái Nguyên - Tuyên Quang) với người đi bộ là bà Lương Thị C. (sinh năm 1964, trú tại thôn Hưng Thịnh, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương).

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lái xe ô tô 22A-089.38 đã rời khỏi hiện trường. Bà Lương Thị C. bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu.

Tùng thời điểm bị lực lượng chức năng kiểm tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang đã khẩn trương tổ chức bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, thu thập vật chứng, trích xuất camera trong khu vực để điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát giao thông xác định người điều khiển xe ô tô gây tai nạn là Trịnh Quang Tùng. Tại thời điểm kiểm tra, Trịnh Quang Tùng có nồng độ cồn trong hơi thở.

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.

Văn Yên