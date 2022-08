Tạm giữ đối tượng thực hiện loạt vụ cướp giật, trộm cắp xe máy

Chiều 3/8, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Công an huyện Vĩnh Tường tiếp nhận tin báo của công an nhiều xã trên địa bàn về việc xảy ra các vụ cướp giật. Các nạn nhân xác định đối tượng gây án có đặc điểm người và phương tiện giống nhau.

Thông qua hoạt động điều tra, chiều 2/8, Tổ công tác phòng chống tội phạm Công an huyện Vĩnh Tường đã mật phục tại địa bàn xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường. Khi phát hiện một đối tượng nam giới điều khiển xe mô tô BKS 88K1- 183.37 có đặc điểm giống với đối tượng gây án, các chiến sĩ công an đã tiến hành dừng xe kiểm tra.

Đối tượng khai nhận tên là Đào Văn Linh (34 tuổi) trú tại thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Kiểm tra bên trong túi áo khoác mà Linh đang mặc phát hiện thấy có 3 sợi dây chuyền bạc.

Đối tượng Đào Văn Linh tại cơ quan công an (Ảnh: CAVT).

Qua đấu tranh, Linh khai nhận mình chính là người đã thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản tại xã Tuân Chính, xã Kim Xá và thị trấn Vĩnh Tường. 3 sợi dây chuyền trong túi trên do Linh vừa cướp giật được tại địa bàn xã Tam Phúc và thị trấn Thổ Tang.

Ngoài 6 vụ gây ra trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, đối tượng Đào Văn Linh còn khai nhận gây ra 5 vụ cướp giật tài sản khác tại địa bàn huyện Lập Thạch, huyện Sông Lô, huyện Bình Xuyên, huyện Yên Lạc và thực hiện một vụ trộm cắp xe mô tô BKS 88K1- 183. 37 - phương tiện đối tượng đang sử dụng để gây án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường đã ra quyết định tạm giữ đối với Đào Văn Linh về hành vi Cướp giật tài sản theo quy định tại Điều 171, Bộ luật Hình sự để tiến hành điều tra theo quy định.