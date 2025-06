Tạm giữ đối tượng làm giả văn bản của UBND tỉnh An Giang

Ngày 1/6, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng N.H.L. (46 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Tháp) để điều tra hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, Công an tỉnh An Giang khám xét khẩn cấp nơi ở của L. tại Đồng Tháp đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ của cơ quan chức năng.

Công an lấy lời khai của L. (Ảnh: Tiến Tầm).

Làm việc với công an, bước đầu ông L. khai nhận do làm ăn túng thiếu, nợ nần, không có tiền trả nợ nên ông đã làm giả văn bản của UBND tỉnh An Giang cấp phép cho công ty của mình khai thác các mỏ cát trên địa bàn tỉnh An Giang để tìm người đầu tư hùn vốn, đưa tiền cho L..

Đã có 2 nạn nhân tin lời L., ký hợp đồng hùn vốn khai thác cát với tổng số tiền 3,2 tỷ đồng.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.