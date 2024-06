Tạm giam thanh niên nổ 4 phát súng vào tiệm spa ở Long An

Ngày 13/6, Công an TP Tân An tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hà Dương Nhựt Kha (26 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Kha là người cầm súng bắn vào tiệm spa trên đường Trần Phong Sắt, phường 4, TP Tân An, gần 3 tháng trước.

Bị can Hà Dương Nhựt Kha (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, khoảng 17h ngày 17/3, nhóm 6 thanh niên đi 3 xe máy đến tiệm spa trên đường Trần Phong Sắc, phường 4, TP Tân An. Lúc này, hai thanh niên đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mặt bước vào tiệm, những người còn lại chờ ở ngoài.

Vừa mở cửa, một người cầm súng bắn đạn cao su chĩa vào trong tiệm và bóp cò, lúc này có 5 nhân viên ngồi bên trong. Trước khi rời đi, thanh niên này bắn thêm 3 phát súng.

Vụ nổ súng không gây thương vong, nhưng khiến những người trong tiệm spa hoảng loạn. Kha sau đó bỏ trốn xuống Kiên Giang cho đến khi bị bắt.

Bị can khai nguyên nhân vụ việc xuất phát từ một người bạn của Kha mâu thuẫn tiền bạc với chủ tiệm spa, anh ta đã dẫn theo một số người khác đến cơ sở làm đẹp để giải quyết mâu thuẫn.