Tạm giam nghi can chế tạo hung khí cho 2 nhóm hẹn "cùng chơi lớn một trận"

Dân trí Có nghề cơ khí, đối tượng lén lút chế tạo dao, kiếm, đặc biệt là dao phóng lợn để cung cấp cho các nhóm thanh niên giải quyết mâu thuẫn theo chiều hướng bạo lực

Ngày 3/10, Công an quận Hải Châu cho hay, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Hậu (sinh năm 2004, trú đường Tôn Đản, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) để điều tra vì có liên quan đến 2 nhóm thanh niên dùng hung khí chuẩn bị đánh nhau xảy ra vào tối 30/9, buộc lực lượng công an phải nổ súng chỉ thiên để trấn áp.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hậu tại xưởng sản xuất cơ khí nhà mình.

Tại cơ quan công an, Hậu khai nhận mình chính là người sản xuất, cung cấp các loại dao phóng lợn, kiếm… để cung cấp cho các nhóm thanh niên đánh nhau.

Bản thân Hậu có nghề cơ khí, thêm vào đó gia đình cũng làm cơ khí nên lợi dụng lúc gia đình không để ý, Hậu âm thầm cưa, cắt, gọt, dũa những thanh sắt và cây inox để tạo thành những hung khí nguy hiểm, cung cấp cho nhóm của mình để tham gia hỗn chiến.

Các loại hung khí của 2 nhóm thanh niên dùng để giải quyết mâu thuẫn được cho là do Hậu sản xuất (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng cung cấp).

Hậu khai nhận đã từng làm rất nhiều hung khí từ cuối năm 2020 đến nay. Kiểm tra xưởng cơ khí tại nhà Hậu, lực lượng công an phát hiện nhiều vật dụng dùng để chế tạo hung khí nguy hiểm. Hiện đối tượng Hậu đã bị Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu bắt tạm giam để điều tra làm rõ các vụ việc có liên quan.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 21h30 ngày 30/9, phát hiện 2 nhóm thanh thiếu niên mang theo nhiều hung khí chuẩn bị hỗn chiến, Tổ công tác đặc biệt 911 Công an Đà Nẵng nổ nhiều phát súng chỉ thiên để khống chế các đối tượng này.

Điều tra tiếp theo, lúc 23h ngày 1/10, Tổ công tác C1-911 Công an TP Đà Nẵng tuần tra tại khu vực đường Mai Am để phòng ngừa thì phát hiện 2 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn đang di chuyển nên dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra hành chính, lực lượng công an phát hiện có nhiều chứng cứ 2 nam thanh niên có liên quan đến việc hẹn giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội vào đêm 30/9. Lực lượng công an đã bàn giao người và phương tiện cho Công an phường Thuận Phước để xử lý.

Công Bính