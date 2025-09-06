Tạm giam chủ tiệm thẩm mỹ thực hiện 500 ca hút mỡ trái phép ở TPHCM

Ngày 6/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hường (SN 1993, ngụ phường Gò Vấp), Nguyễn Minh Khải (SN 1993, ngụ phường Tân Sơn Nhất) cùng Dương Tấn Long về tội Lừa dối khách hàng.

Bị can Nguyễn Thị Hường (Ảnh: Thuận Thiên).

Trước đó, qua rà soát, kiểm tra các cơ sở dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, phẫu thuật thẩm mỹ, Công an TPHCM phát hiện cơ sở Ho.pital SW, địa chỉ 49B Cao Thắng, phường Bàn Cờ, do Nguyễn Thị Hường làm chủ có nhiều dấu hiệu sai phạm.

Cụ thể, cơ sở này không được cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh và các giấy phép trong hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ; tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, Hường vẫn chỉ đạo nhân viên thực hiện dịch vụ hút mỡ cho 500 khách hàng, thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng.

Nguyễn Minh Khải thực hiện hút mỡ cho khách khi chưa có chứng chỉ hành nghề (Ảnh: Thuận Thiên).

Để thu hút khách hàng, chủ cơ sở chỉ đạo Dương Tấn Long (nhân viên marketing) đưa thông tin quảng cáo không đúng sự thật về các bác sĩ, chuyên gia đang cộng tác với cơ sở; thuê người đóng giả khách đến hút mỡ để đăng tải lên các trang mạng xã hội.

Đáng chú ý, mặc dù chưa được cấp chứng chỉ hành nghề chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Nguyễn Minh Khải vẫn được Hường thuê thực hiện các ca hút mỡ cho khách hàng.

Công an TPHCM khám xét cơ sở thẩm mỹ (Ảnh: Thuận Thiên).

Công an TPHCM cho biết, đơn vị tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm, triệt để vụ án theo quy định của pháp luật, góp phần chấn chỉnh hoạt động khám chữa bệnh không phép, đặc biệt là các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ trên địa bàn thành phố.

Để phục vụ công tác điều tra, nhà chức trách thông báo các cá nhân là bị hại của vụ án Lừa dối khách hàng xảy ra tại cơ sở thẩm mỹ 49B Cao Thắng, phường Bàn Cờ, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, địa chỉ 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TPHCM, hoặc gọi vào số điện thoại 0996.969.599 gặp điều tra viên để được giải quyết theo quy định.