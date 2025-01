Tạm giam 3 cán bộ liên quan dự án siêu thị và khu đa chức năng ở Hậu Giang

Ngày 13/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị can gồm: Võ Văn Tỏ, Trưởng Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ lao động (Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang); Lê Bá Hòa, Phó trưởng phòng Quản lý đô thị, thị xã Long Mỹ và Hồ Vũ Phương, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện Long Mỹ.

Các bị can Võ Văn Tỏ, Hồ Vũ Phương, Lê Bá Hòa (từ trái qua) (Ảnh: Công an Hậu Giang).

Trước đó, tháng 4/2024, Thanh tra tỉnh Hậu Giang ban hành quyết định thành lập đoàn liên ngành thanh tra toàn diện dự án siêu thị và khu đa chức năng tại phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Qua thanh tra, lực lượng chức năng phát hiện có dấu hiệu tội phạm nên chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh làm rõ.

Tháng 12/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố vụ án hình sự Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại dự án trên.

Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định Tỏ, Hòa và Phương có sai phạm liên quan đến những sai phạm tại dự án siêu thị và khu đa chức năng ở phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ.

Nhóm người này đã tự ý điều chỉnh giảm diện tích đấu giá cho thuê đất trái với quyết định của UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt phương án đấu giá, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 2 tỷ đồng.

Ngoài thực hiện lệnh bắt tạm giam, cơ quan An ninh điều tra đã khám xét chỗ ở, nơi làm việc các bị can Tỏ, Hòa và Phương.

Vụ án đang được cơ quan An ninh điều tra tiếp tục làm rõ.