Tài xế xe tải tông chết 3 mẹ con nghẹn ngào nói lời xin lỗi

Ngày 22/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Duy Quân (37 tuổi, trú xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bị cáo Nguyễn Duy Quân tại phiên tòa (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo hồ sơ, Quân là tài xế có bằng lái xe hạng C, làm việc cho một công ty vận tải ngoại tỉnh. Sáng ngày 7/3, Quân điều khiển xe tải Howo chở đá xây dựng (quá tải trọng xe 30%) từ mỏ khai thác ở xã Nghi Công Nam đến một công ty xây dựng tại TP Vinh.

Đến 6h55 cùng ngày, khi xe tải do Quân điều khiển lưu thông trên tuyến tỉnh lộ 542E, đoạn qua xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), thì xảy ra va chạm với xe máy do chị Nguyễn Thị H. (26 tuổi, trú xã Hưng Trung), lưu thông cùng chiều phía trước. Thời điểm này, chị H. đang chở 3 con nhỏ, từ 5 đến 9 tuổi.

Chồng nạn nhân H. tham gia phiên tòa. Trong chốc lát, người đàn ông này mất vợ và 2 người con (Ảnh: Hoàng Lam).

Cú va chạm khiến chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, kéo lê trên quãng đường dài hơn 30m. Hậu quả, chị H. và 2 con tử vong tại chỗ, cháu Hoàng Văn Tr. (con chị H., 5 tuổi) bị thương.

Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế Quân đến trụ sở Công an xã Hưng Trung trình diện.

Tông chết 3 người, tài xế xe "hổ vồ" lĩnh án (Video: H. Lam)

Tại phiên tòa, tài xế Quân khai, khi qua đoạn đường hẹp, do điều khiển xe sang hướng bên phải để tránh xe tải đi ngược chiều, thiếu quan sát nên dẫn tới va chạm với xe máy của chị H.

Vào thời điểm xảy ra va chạm, xe "hổ vồ" do Quân điều khiển lưu thông với vận tốc khoảng 35km/h. Lý giải về việc kéo lê xe máy khoảng 30m, Quân cho biết, bị cáo tưởng xe bị hỏng, phát ra tiếng kêu, không biết cuốn xe máy dưới gầm.

Nam tài xế bày tỏ sự hối hận khi gây ra cái chết cho 3 mẹ con chị H. Sau khi vụ việc xảy ra, Quân tác động gia đình và công ty, bồi thường cho phía bị hại hơn 630 triệu đồng.

Bị cáo Quân nghẹn ngào khi nói lời xin lỗi chồng, cha các bị hại (Ảnh: Hoàng Lam).

Khi được nói lời nói sau cùng trước khi Hội đồng xét xử vào nghị án, bị cáo Quân nghẹn ngào gửi lời xin lỗi gia đình nạn nhân; đồng thời mong muốn được xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về, tiếp tục khắc phục hậu quả đã gây ra.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Duy Quân 7 năm 6 tháng tù.

Về phần dân sự, tòa buộc công ty nơi Quân làm việc phải có trách nhiệm liên đới, bồi thường hơn 40 triệu đồng còn lại cho phía bị hại và cấp dưỡng nuôi cháu Hoàng Văn Tr. mỗi tháng 1,8 triệu đồng cho đến khi cháu đủ 18 tuổi.