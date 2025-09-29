Tài xế ô tô cán qua người đàn ông 2 lần ở Đồng Nai lĩnh án

Ngày 29/9, TAND khu vực 1 (Đồng Nai) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Minh Tân (29 tuổi, tài xế xe tải, quê Vĩnh Long) tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Đỗ Minh Tân là tài xế xe tải tông chết ông Tô Hoàng Dũng (39 tuổi, ngụ TPHCM) khi rẽ phải thiếu quan sát trên quốc lộ 51. Xe tải do Dũng điều khiển hai lần cán qua người nạn nhân khiến dư luận bất bình.

Tại phiên tòa, bị cáo Tân khai, gương cầu lồi cho tầm quan sát rộng, nhưng do trời mưa, sương mù che khuất nên Tân không nhìn thấy xe máy, dẫn đến tai nạn khi rẽ phải. Bị cáo cho rằng không nghe thấy tiếng va chạm, chỉ nghĩ xe cán trúng hòn đá lớn và không ngờ có người nằm dưới bánh xe. Khi rẽ vào lề đường, thấy mặt đường gồ ghề, Tân còn nói với phụ xe "sụp nắp cống rồi” rồi tiếp tục chạy.

Bị cáo Đỗ Minh Tân (Ảnh: Phú Việt).

Trong phần luận tội, đại diện VKS nhận định hành vi của bị cáo vô ý, nhưng để lại hậu quả nghiêm trọng cho bị hại, cần mức án tương xứng để răn đe. Tuy nhiên, bị cáo cũng có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét áp dụng khoan hồng khi lượng hình. Từ đó, VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Tân mức án từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù.

HĐXX nhận định, bị cáo Tân là tài xế nên hiểu nguyên tắc khi điều khiển xe phải tuyệt đối an toàn, chú ý quan sát khi chuyển hướng rẽ phải. Hành vi của bị cáo đã tước đi mạng sống của bị hại nên cần cách ly khỏi xã hội để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Nhất là trong thời điểm hiện nay loại tội phạm này đang có chiều hướng gia tăng.

Tuy nhiên, bị cáo không có tình tiết tăng nặng nhưng có các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, có tác động gia đình cùng khắc phục số tiền 50 triệu đồng, gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, có đơn xác nhận của địa phương. Sau khi phạm tội đã ăn năn, hối cải, tích cực bồi thường, khắc phục hậu quả.

Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Minh Tân mức án 2 năm 6 tháng tù giam về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Phạt bổ sung cấm hành nghề 2 năm sau khi chấp hành xong bản án.

Về phần bồi thường dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo và bị đơn dân sự liên đới bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 720 triệu đồng. Đồng thời, cấp dưỡng cho mẹ bị hại gần 5 triệu đồng/tháng cho đến khi bà qua đời.