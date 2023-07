Tài xế nhậu say xỉn đâm Đại úy công an ở TPHCM khai gì?

Ngày 5/7, Công an quận 12 (TPHCM) đang tạm giữ Đặng Văn Đức (30 tuổi, quê Hậu Giang) để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.

Đức là kẻ dùng dao đâm một cán bộ Cảnh sát giao thông Bình Triệu, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TPHCM.

Tại trụ sở công an, Đức khai làm nghề thợ sơn, thời điểm xảy ra vụ việc do say xỉn không làm chủ được bản thân. Sau khi nhận thức được sự việc, Đức tỏ ra hối hận về hành vi của mình, mong được cơ quan pháp luật cho cơ hội sửa sai.

Đặng Văn Đức tại trụ sở công an (Ảnh: A.X).

Trước đó, như Dân trí đưa tin, khoảng 19h45 ngày 4/7, trong lúc kiểm tra nồng độ cồn tại ngã tư Quốc lộ 1 - Tô Ngọc Vân (phường Thạnh Xuân, quận 12), Tổ công tác Đội CSGT Bình Triệu phát hiện Đặng Văn Đức (30 tuổi, quê Hậu Giang) điều khiển xe máy có dấu hiệu đã sử dụng rượu, bia nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Kiểm tra nồng độ cồn, người này vi phạm 0,579mg/l khí thở. Đức xin tổ công tác bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được chấp nhận. Tổ công tác yêu cầu Đức xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe và giấy phép lái xe để tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.

Tại đây, Đức chỉ xuất trình được giấy đăng ký xe và chứng minh nhân dân, không xuất trình được giấy phép lái xe. Hai lần "năn nỉ" tổ CSGT bỏ qua nhưng không được tổ công tác đồng ý, Đức bức xúc.

Lúc này, Đức xin vào nhà dân để đi vệ sinh, sau đó cầm theo con dao cán vàng dài khoảng 15cm áp sát từ phía sau đâm vào bên phải cổ Đại úy Lê Bảo Trung chảy máu. Không dừng lại ở đó, người này còn tấn công thêm một cán bộ khác trong tổ công tác, tuy nhiên không gây thương tích.

Ngay sau đó, Đức bị tổ công tác khống chế, thu giữ hung khí và bàn giao cho Công an phường Thạnh Xuân, quận 12 xử lý. Đại úy Trung được đưa vào Trạm Y tế phường Hiệp Bình Phước để sơ cứu, khâu 3 mũi ở vai phải.

Nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức để kiểm tra và điều trị. Sức khỏe của Đại úy Trung hiện đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.