Tại sao Cựu Cục trưởng bị tịch thu 5,2 triệu USD còn bị phạt bổ sung?

Ngày 11/4, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) mức án tử hình về các tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Đưa hối lộ và Tham ô tài sản.

Liên quan tới vụ án, bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II) bị tòa phạt tù chung thân về tội Nhận hối lộ. Ngoài hình phạt trên, tòa còn tuyên buộc bà ta phải nộp phạt 100 triệu đồng.

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn (Ảnh: Hải Long).

Đối với số tiền 5,2 triệu USD mà Đỗ Thị Nhàn nhận hối lộ và các khoản tiền mà 16 bị cáo trong đoàn thanh tra nhận, HĐXX tuyên phải thu hồi trả lại cho SCB để khắc phục một phần hậu quả trong vụ án.

Trong vụ án này, bị cáo Đỗ Thị Nhàn là người duy nhất bị phạt tiền ngoài hình phạt tù. Tại sao người phụ nữ này bị phạt như vậy và pháp luật quy định ra sao?

Phạt tiền là buộc người bị kết án phải nộp khoản tiền nhất định để sung công quỹ Nhà nước trong những trường hợp do luật quy định.

Theo quy định tại Điều 35, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 phạt tiền là hình phạt được áp dụng là hình phạt chính hoặc áp dụng là hình phạt bổ sung.

Hình phạt phạt tiền được áp dụng chính đối với người phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng do bộ luật hình sự quy định, người phạm tội rất nghiêm trọng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, môi trường, trật tự công cộng, an toàn công cộng và một số tội phạm khác do bộ luật hình sự quy định.

Phạt tiền là hình phạt bổ sung khi hình phạt tiền không phải là hình phạt chính đối với người phạm tội về tham nhũng, ma túy hoặc những tội khác do bộ luật hình sự quy định.

Mức phạt tiền được quyết định căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm, đồng thời, có xét đến tình hình tài sản của người phạm tội, biến động giá cả nhưng không được thấp hơn 1 triệu đồng.

Bị cáo Trương Mỹ Lan trong ngày tuyên án (Ảnh: Hải Long).

Trong vụ án này, bị cáo Đỗ Thị Nhàn bị phạt hình phạt chính là tù chung thân, còn phạt tiền là hình phạt bổ sung. Và căn cứ vào tính chất, mức độ và khả năng tài chính của bà này nên HĐXX đã tuyên phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Theo tòa, quá trình thanh tra, Trương Mỹ Lan gặp gỡ bàn bạc, trao đổi với Đỗ Thị Nhàn, Trưởng Đoàn thanh tra tại SCB. Đồng thời bị cáo chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng Giám đốc SCB) đưa 5,2 triệu USD cho Đỗ Thị Nhàn. Ngoài ra, phía SCB đưa tiền, quà bồi dưỡng các thành viên trong đoàn thanh tra, cao nhất là 390.000 USD.

Từ đó, Đỗ Thị Nhàn che giấu, báo cáo không trung thực, không đầy đủ các sai phạm của SCB theo hướng giảm nhẹ, có lợi cho SCB để ngân hàng này không bị đưa vào kiểm soát đặc biệt và tiếp tục kiến nghị đề xuất tạo điều kiện được tái cơ cấu.