Sử dụng điện thoại khi đang lái xe máy có bị xử phạt không?

Sử dụng điện thoại khi đang lái xe máy nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao (Ảnh: Mạnh Linh).

Một bạn đọc hỏi: "Khi tham gia giao thông, tôi bắt gặp rất nhiều trường hợp người đang điều khiển xe máy đeo tai nghe, sử dụng điện thoại lưu thông trên đường. Vậy hành vi đó có vi phạm pháp luật không và bị xử phạt như thế nào? Nhờ Quý báo tư vấn giúp tôi về vấn đề này".

Vấn đề bạn hỏi, Luật sư Nguyễn Công Tín - Công ty Luật Hợp danh FDVN xin được tư vấn trả lời như sau:

Theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 30 Luật Giao thông đường bộ 2008 thì người điều khiển xe mô tô hai bánh, mô tô ba bánh, xe gắn máy không được sử dụng điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính khi tham gia giao thông.

Căn cứ điểm h khoản 4, điểm b khoản 10 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 được sửa đổi bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thì người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy có hành vi sử dụng điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

Theo luật sư, việc sử dụng điện thoại khi đang lái xe sẽ khiến người tài xế không kịp phản ứng khi gặp tình huống bất ngờ dễ dẫn đến tai nạn giao thông.

Do vậy, để đảm bảo an toàn cho chính mình và những người tham gia giao thông, khi cần thiết phải sử dụng điện thoại di động người lái xe máy hãy tìm vị trí an toàn, được phép dừng xe để tránh xảy ra những hậu quả không đáng có.