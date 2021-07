Sốc với lý do anh trai bán em gái 14 tuổi sang Trung Quốc

Dân trí Cụt Văn Dao câu kết với một thanh niên tìm cách bán em gái sang Trung Quốc. Thời điểm bị bán, em gái Dao mới gần 14 tuổi.

Ngày 29/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm Cụt Văn Dao (SN 1996) và Cụt Văn Út (SN 1988) trú huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi". Nạn nhân trong vụ án là Cụt Thị C. (SN 2005, em gái bị cáo Dao).

Các bị cáo Cụt Văn Dao (áo đỏ) và Cụt Văn Út tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, trong tháng 5/2019, Cụt Văn Dao liên hệ với Cụt Văn Út để bán em gái sang Trung Quốc. Thông qua mạng xã hội, Út liên lạc được với một người phụ nữ tên Vân, quê Thanh Chương (Nghệ An) lấy chồng sinh sống ở Trung Quốc. Vân đồng ý mua nạn nhân với giá 100 triệu đồng, hứa trả công cho Út 5 triệu đồng.

Sau khi thỏa thuận xong xuôi, Dao giao em gái cho Út đưa đến khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Nạn nhân được người phụ nữ tên Vân đón sang Trung Quốc và bán làm vợ với giá 240 triệu đồng. Thời điểm bị bán, cháu Cụt Thị C. mới được 13 tuổi, 11 tháng, 11 ngày.

Vân gửi cho Út 85 triệu đồng, nợ 20 triệu đồng. Út nhận 5 triệu đồng tiền công, đưa cho Dao 80 triệu đồng.

Tháng 12/2020, nạn nhân Cụt Thị C. được Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Tổ chức trẻ em Rồng Xanh giải cứu, đưa về nhà. Nạn nhân sau đó đã tố cáo hành vi của người anh trai đến cơ quan điều tra.

Tại phiên tòa các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo Cụt Văn Dao cho biết, vào thời điểm đó gia đình quá nghèo khó, trong khi căn nhà đã quá cũ nát, cần sửa chữa. Cụt Văn Dao quyết định bán em gái để lấy tiền sửa sang lại căn nhà.

Xem xét toàn diện vụ án, tính chất mức độ phạm tội của từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt Cụt Văn Út 13 năm tù, Cụt Văn Dao 12 năm tù. Các bị cáo phải bồi thường cho bị hại 40 triệu đồng.

Hoàng Lam