Sở Y tế gửi văn bản tới tòa trước phiên xử vụ sai phạm trong đấu thầu thuốc

Sáng 21/9, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 16 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ, nhân viên y tế Sở Y tế Đắk Lắk về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước ngày diễn ra phiên xét xử, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản gửi TAND tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đề nghị HĐXX cân nhắc đánh giá một cách khách quan, toàn diện hành vi sai phạm của các bị cáo trong từng hoàn cảnh thời gian cụ thể.

Đồng thời, xem xét đóng góp của các cá nhân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng như các hoạt động khác của ngành y tế trong thời gian qua.

16 bị cáo là lãnh đạo, cán bộ, nhân viên ngành y tế Đắk Lắk trong phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Thúy Diễm).

Cụ thể, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho rằng thời điểm xảy ra vụ án đấu thầu thuốc vào năm 2014, vì các nguyên nhân khách quan, Sở Y tế lần đầu tiên tổ chức đấu thầu theo quy định của Thông tư liên tịch số 01/2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế. Chuyển từ đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế công lập sang đấu thầu theo mặt hàng.

Cũng theo Sở Y tế Đắk Lắk, các cá nhân tham gia công tác đấu thầu đa số là các công chức, viên chức có trình độ chuyên môn y, dược nhưng chưa được đào tạo chuyên sâu về công tác đấu thầu, chưa có kinh nghiệm về đấu thầu mua sắm thuốc.

Trong văn bản, Sở Y tế Đắk Lắk cũng nêu tồn tại việc chưa ban hành kịp thời các văn bản, hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Y tế và các cơ quan có thẩm quyền về việc xác định nhóm thuốc tại thời điểm tổ chức lựa chọn nhà thầu gây khó khăn, vướng mắc cho Sở Y tế nói riêng và các tỉnh, thành khác trên cả nước nói chung.

Sở Y tế Đắk Lắk đã có văn bản đề nghị tòa xem xét một số tình tiết liên quan đến vụ án (Ảnh: Thúy Diễm).

Tại thời điểm xảy ra vụ án, Bộ Y tế chưa có hướng dẫn rõ ràng về việc xác định nhóm thuốc theo phạm vi chứng nhận GMP và dạng bào chế được ghi trên Giấy phép lưu hành của sản phẩm.

"Do đó, việc xác định sai nhóm thuốc đối với 14 mặt hàng sai nhóm của các cá nhân khi tham gia chấm thầu là do lỗi nhận định khách quan. Sai sót do lỗi nhận định khi chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể xảy ra ở phần lớn các Sở Y tế trên cả nước tại thời điểm đó; hầu hết Sở Y tế các tỉnh, thành đều phê duyệt 2 kết quả trúng thầu sai nhóm đối với 14 mặt hàng thuốc này như Sở Y tế Đắk Lắk", văn bản của Sở Y tế Đắk Lắk nêu rõ.

Sở Y tế Đắk Lắk cũng cho rằng một số cá nhân sau khi xảy ra sai phạm vẫn tiếp tục tình nguyện xin đi làm việc trong hoàn cảnh dịch Covid-19 bùng phát, chung tay cùng ngành y tế chống dịch Covid-19.

Như Dân trí đã thông tin, do để xảy ra sai phạm trong đấu thầu thuốc trong khoảng thời gian từ tháng 4/2014 -12/2015, gây thất thoát ngân sách nhà nước 5,7 tỷ đồng, ông Doãn Hữu Long - cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cùng 15 thuộc cấp phải hầu tòa.

Bị cáo Doãn Hữu Long (cựu Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk) trả lời tại phiên tòa (Ảnh: Thúy Diễm).

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Lắk, ông Doãn Hữu Long và 10 bị can là thuộc cấp của ông Long bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 2 điều 285 Bộ luật hình sự năm 1999.

Một bị can bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại điểm d khoản 1 điều 360 Bộ luật hình sự năm 2015.

Bốn bị can bị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.