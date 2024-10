Sau cuộc gọi "xin 55 triệu", người đàn ông bị trừ sạch tiền trong tài khoản

Ngày 14/10, ông T.Q.C. (53 tuổi, trú xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu, Nghệ An) gửi thư cảm ơn Công an xã Diễn Hùng, Công an huyện Diễn Châu và chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn đã giúp ông lấy lại số tiền bị bọn lừa đảo trên mạng chiếm đoạt.

Sáng cùng ngày, ông C. nhận được điện thoại của một người tên Dũng, xưng là cán bộ Công an huyện Diễn Châu. Người này thông báo ông C. chưa cài định danh điện tử mức 2, nếu không cài đặt sẽ bị vô hiệu hóa tài khoản ngân hàng.

Thấy "vị cán bộ công an" kia đọc đúng thông tin của mình, bản thân cũng chỉ mới đăng ký tài khoản định danh mức độ 1 nên ông C. càng tin tưởng.

Việc ông C. trình báo sớm đã giúp công an và ngân hàng kịp thời can thiệp, lấy lại số tiền đã bị bọn lừa đảo chiếm đoạt (Ảnh: H. Thịnh).

Sợ việc chậm đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 sẽ ảnh hưởng đến giao dịch ngân hàng và khoản tiết kiệm chuẩn bị gửi cho con đang học đại học, nên ông C. đồng ý thực hiện quy trình cài đặt online theo hướng dẫn của người tên Dũng.

Khi ông C. cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản cũng như mã OTP gửi về điện thoại cho "cán bộ công an" thì người thân phát hiện. Được giải thích, người đàn ông này nhanh chóng đến trụ sở công an xã nhờ giúp đỡ.

"Khi tôi vừa đến cổng trụ sở công an xã thì nhận được cuộc gọi của người xưng tên Dũng kia, bảo "cho chúng em xin anh 55 triệu đồng". Ngay lập tức, điện thoại tôi báo biến động số dư, tài khoản ngân hàng bị trừ đúng số tiền đó", ông C. trình bày.

Nhận trình báo của ông C., Công an xã Diễn Hùng nhanh chóng báo Công an huyện Diễn Châu, đồng thời phối hợp với ngân hàng phong tỏa tài khoản vừa nhận khoản tiền 55 triệu đồng kia.

Nhận lại số tiền suýt bị bọn lừa đảo chiếm đoạt, ông C. hết sức vui mừng, cảm kích sự vào cuộc kịp thời của lực lượng công an và sự phối hợp hiệu quả của ngân hàng.

Trung tá Nguyễn Hữu Thịnh, Trưởng Công an xã Diễn Hùng cho biết, việc công dân phát hiện, trình báo sớm đã giúp công an và ngân hàng can thiệp, lấy lại tài sản trước khi bọn lừa đảo kịp chuyển tiền sang tài khoản thứ 3.

Ông C. được hướng dẫn cung cấp mã OTP tài khoản để đồng bộ tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và bị chiếm đoạt 55 triệu đồng (Ảnh: H. Thịnh).

Theo Trung tá Thịnh, đơn vị liên tục khuyến cáo người dân về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng cũng như cách phòng tránh để không bị sa bẫy của các đối tượng lừa đảo. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ. Khi có dấu hiệu nghi vấn bị lừa đảo, người dân phải đến cơ quan công an gần nhất trình báo để có biện pháp ngăn chặn sớm.

"Hiện nay nhu cầu cài đặt định danh điện tử mức độ 2 để làm các thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công rất lớn nên các đối tượng lừa đảo trên mạng thường lợi dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo. Thời điểm này, công dân phải đến trực tiếp bộ phận một cửa của công an huyện, thành, thị để thực hiện việc cài đặt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 .

Công an không hướng dẫn người dân thực hiện cài đặt tài khoản định danh qua điện thoại. Nếu người dân có nhu cầu cài đặt tài khoản định danh điện tử, trực tiếp đến trụ sở công an xã để được hỗ trợ và hướng dẫn", Trưởng Công an xã Diễn Hùng thông tin.