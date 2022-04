Rùng mình lời khai kẻ giết bằng được chị gái hòng cướp vàng của cha mẹ

Ngày 12/4, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Lâm Trường (27 tuổi, trú tại xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) án tử hình về tội "Giết người", 12 năm tù về tội "Cướp tài sản". Tổng hợp hình phạt với bị cáo Trường là tử hình.

Với tội giết chết chị gái, bị cáo Lê Lâm Trường bị tuyên phạt mức án tử hình (Ảnh: Tiến Tầm).

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 7/3/2021, vợ chồng ông Lê Văn Được và bà Nguyễn Thị Tuyết Nga (trú tại xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) đi khám bệnh ở TPHCM.

Trước khi đi, vợ chồng ông Được nhờ con gái Lê Thị Kim An (36 tuổi, trú tại xã Vĩnh An, huyện Châu Thành) đến ngủ trông coi nhà cùng với em trai Lê Lâm Trường.

Vợ chồng ông Được còn đưa Trường 20 triệu đồng để Trường nhận cầm xe mô tô cho khách.

Khoảng 21h cùng ngày, chị An khóa cửa nhà rồi cùng con Trần An Như (10 tuổi) đi ngủ; còn Trường ra trước cửa nhà nằm võng. Một lúc sau, Trường nảy sinh ý định giết chị An, chiếm đoạt tài sản của cha mẹ để tiêu xài và trả nợ.

Đến khoảng 22h cùng ngày, thấy mọi người xung quanh đã ngủ, Trường lấy một thanh sắt, gọi chị gái mở cửa thực hiện hành vi bất nhân.

Ngày 13/4/2021, Trường bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP Đà Nẵng (Ảnh: Tiến Tầm).

Sau khi ra tay, nghĩ chị mình đã chết, Trường kéo chị An đến phòng ngủ để nằm trên giường. Trường cắt ổ khóa cửa tủ lấy 100 triệu đồng và 6 chiếc nhẫn vàng 24K, trọng lượng 30 chỉ của vợ chồng ông Được bỏ vào ba lô.

Lúc này, Trường phát hiện chị An còn cử động, Trường tiếp tục ra tay cho đến khi chị ruột không còn cử động mới thay quần áo, lấy ba lô đựng tiền, vàng lên xe mô tô rời khỏi hiện trường.

Sau khi Trường bỏ đi, cháu Như thức dậy lấy điện thoại di động của mẹ gọi điện báo cho cha là anh Trần Quang Hiền. Chị An được chồng đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Số tài sản chiếm đoạt được, Trường đem vàng đến nhiều tiệm vàng khác nhau ở TPHCM, Cần Thơ và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bán được tổng số tiền 152 triệu đồng. Trường mua đồ trang sức đeo và điện thoại sử dụng, số tiền còn lại Trường tiêu xài hết.

Đến ngày 13/4/2021, Trường bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP Đà Nẵng.